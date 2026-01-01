Postavite OHDSI Atlas instalacijom jednim klikom.
Web platforma otvorenog koda za promatračka istraživanja u zdravstvu temeljena na zajedničkom podatkovnom modelu OMOP.
Odaberite VPS plan za OHDSI Atlas
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OHDSI Atlas
OHDSI Atlas je otvoreni zajednički standard za provođenje opservacijskih istraživanja o zdravstvenim podacima na razini pacijenta pretvorenim u OMOP Common Data Model. Istraživači ga koriste za izgradnju kohorti pacijenata, istraživanje standardiziranih medicinskih rječnika, dizajniranje studija procjene učinka na razini populacije i karakterizaciju prirodnog tijeka bolesti bez pisanja SQL-a.
Samostalno hostiranje Atlasa na vlastitom VPS-u daje potpunu kontrolu nad dizajnom studija, definicijama kohorti i skupovima rezultata, dok dolazi predinstaliran s Eunomia sintetičkim OMOP CDM-om tako da možete odmah istražiti tijek rada. Uključeni WebAPI back-end i PostgreSQL baza podataka čine da svaka značajka Atlasa radi odmah, bez potrebe za zasebnim postavljanjem skladišta podataka.
OHDSI Atlas ključne značajke
OMOP CDM analitika
Pokrenite definicije kohorti, karakterizacije i studije na razini populacije protiv bilo koje baze podataka pretvorbene u OMOP Common Data Model V5.
Istraživač rječnika
Pretražite SNOMED, RxNorm, LOINC i druge standardne medicinske rječnike za izradu skupova koncepata koji se čisto prevode kroz izvore podataka.
Graditelj kohorte
Definirajte populacije pacijenata pomoću vizualnog graditelja koristeći kriterije uključivanja, izloženost lijekovima i pojavu stanja bez pisanja SQL-a.
Eunomia demo podaci
Isporučuje se unaprijed učitano sa sintetičkim skupom podataka OHDSI Eunomia, tako da generiranje kohorte, karakterizacija i Achilles izvješća rade odmah.
WebAPI backend
Ugrađena Spring Boot WebAPI usluga izlaže cijeli OHDSI REST API za programski pristup iz R-a, Pythona i drugih analitičkih klijenata.
Otvoreni zajednički standard
Pridružuje se svjetskoj mreži istraživača koji primjenjuju iste metode na više od milijardu medicinskih zapisa pacijenata diljem akademskih i industrijskih partnera.
Zašto pokrenuti OHDSI Atlas na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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