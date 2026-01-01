OHDSI Atlas je otvoreni zajednički standard za provođenje opservacijskih istraživanja o zdravstvenim podacima na razini pacijenta pretvorenim u OMOP Common Data Model. Istraživači ga koriste za izgradnju kohorti pacijenata, istraživanje standardiziranih medicinskih rječnika, dizajniranje studija procjene učinka na razini populacije i karakterizaciju prirodnog tijeka bolesti bez pisanja SQL-a.

Samostalno hostiranje Atlasa na vlastitom VPS-u daje potpunu kontrolu nad dizajnom studija, definicijama kohorti i skupovima rezultata, dok dolazi predinstaliran s Eunomia sintetičkim OMOP CDM-om tako da možete odmah istražiti tijek rada. Uključeni WebAPI back-end i PostgreSQL baza podataka čine da svaka značajka Atlasa radi odmah, bez potrebe za zasebnim postavljanjem skladišta podataka.