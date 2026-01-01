Postavite LMS instalacijom jednim klikom.
Lagan, samostalno hostiran poslužitelj za streaming glazbe s API-jem kompatibilnim sa Subsonicom za bilo kojeg glazbenog klijenta.
Odaberite VPS plan za LMS
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz LMS
LMS (Lightweight Music Server) je open-source samostalno hostani poslužitelj za streaming glazbe napisan u C++-u koji izlaže vašu osobnu glazbenu biblioteku putem brzog web sučelja i API-ja kompatibilnog sa Subsonicom. Indeksira mapu audio datoteka, izvlači metapodatke i omote albuma te vam omogućuje streaming iz bilo kojeg preglednika ili bilo koje od desetaka mobilnih i desktop aplikacija koje već podržavaju Subsonic protokol.
Samostalno hostanje LMS-a na vlastitom VPS-u zadržava vašu glazbenu kolekciju i povijest slušanja unutar vaše vlastite infrastrukture umjesto streaming SaaS-a koji prikuplja podatke o slušanju. C++ runtime je dovoljno malen da stane na skromne VPS planove, a Subsonic API znači da postojeći omiljeni klijenti poput substreamer-a, DSub-a, Symfonium-a, Sublime Music-a i play:Sub-a rade odmah po instalaciji bez pisanja prilagođenih integracija.
LMS ključne značajke
Subsonic-kompatibilan API
Radi sa širokim ekosustavom Subsonic klijenata na iOS-u, Androidu, macOS-u, Windowsu i Linuxu bez ikakvog prilagođenog adaptera.
Pametne preporuke
Izrađuje klastere sličnih izvođača i pjesama na temelju oznaka i povijesti slušanja kako bi pokrenuo automatsku reprodukciju, radijski način rada i otkrivanje.
Last.fm scrobbling
Šalje reprodukcije na Last.fm ili samostalno hostiranim alternativama poput Maloje, čuvajući jedinstvenu povijest slušanja na svim uređajima.
Višekorisnički računi
Svaki korisnik dobiva vlastite popise za reprodukciju, ocjene, povijest slušanja i označene pjesme dok dijeli istu temeljnu biblioteku.
Montiranje biblioteke samo za čitanje
Glazbeni direktorij je montiran samo za čitanje tako da poslužitelj ne može slučajno izmijeniti vaše audio datoteke tijekom skeniranja ili transkodiranja.
Lagana C++ jezgra
Kompajlirani C++ daemon plus SQLite ostaje malen na disku i u memoriji, ostavljajući mjesta za ostatak vaših samostalno hostiranih usluga.
Zašto pokrenuti LMS na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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