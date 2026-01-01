LMS (Lightweight Music Server) je open-source samostalno hostani poslužitelj za streaming glazbe napisan u C++-u koji izlaže vašu osobnu glazbenu biblioteku putem brzog web sučelja i API-ja kompatibilnog sa Subsonicom. Indeksira mapu audio datoteka, izvlači metapodatke i omote albuma te vam omogućuje streaming iz bilo kojeg preglednika ili bilo koje od desetaka mobilnih i desktop aplikacija koje već podržavaju Subsonic protokol.

Samostalno hostanje LMS-a na vlastitom VPS-u zadržava vašu glazbenu kolekciju i povijest slušanja unutar vaše vlastite infrastrukture umjesto streaming SaaS-a koji prikuplja podatke o slušanju. C++ runtime je dovoljno malen da stane na skromne VPS planove, a Subsonic API znači da postojeći omiljeni klijenti poput substreamer-a, DSub-a, Symfonium-a, Sublime Music-a i play:Sub-a rade odmah po instalaciji bez pisanja prilagođenih integracija.