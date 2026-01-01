Postavite FreeScout instalacijom jednim klikom.
Lagan sustav otvorenog koda za pomoć korisnicima i zajedničku pristiglu poštu za profesionalnu korisničku podršku bez naknada po agentu.
Odaberite VPS plan za FreeScout
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz FreeScout
FreeScout je besplatna, open-source platforma za podršku (help desk) i zajedničku pristiglu poštu izgrađena s PHP-om i Laravelom, dizajnirana kao samostalno hostirana alternativa Help Scoutu i Zendesku. Pruža poznato, profesionalno sučelje za podršku s podrškom za više sandučića, detekcijom kolizija, spremljenim odgovorima i automatizacijom tijeka rada — sve što tim treba za učinkovito upravljanje upitima korisnika bez plaćanja pretplate po agentu.
Postavljanje FreeScouta na vaš VPS s MariaDB-om daje vam potpunu suverenost nad podacima za svaku korisničku konverzaciju, neograničen broj agenata i sandučića te slobodu proširenja funkcionalnosti putem modularnog sustava. Nema cijene po agentu, nema ograničenja razgovora i nema rizika da dobavljač poveća troškove ili prekine uslugu.
FreeScout ključne značajke
Zajednička pristigla pošta
Više agenata surađuje na istom sandučiću s detekcijom kolizije, sprječavajući dvostruke odgovore istom korisniku.
Automatizacija tijeka rada
Automatizirajte ponavljajuće radnje s prilagođenim pravilima — automatski dodjeljujte tikete, šaljite unaprijed definirane odgovore i pokrenite obavijesti na temelju uvjeta.
Podrška za više poštanskih sandučića
Upravljajte zasebnim sandučićima za različite odjele, robne marke ili proizvode iz jedne FreeScout instalacije.
Spremljeni odgovori
Izgradite biblioteku predložaka odgovora za uobičajena pitanja kako bi agenti mogli precizno i dosljedno odgovoriti u nekoliko sekundi.
Sustav modula
Proširite funkcionalnost s modulima zajednice za chat uživo, ankete o zadovoljstvu, bazu znanja i integracije trećih strana.
Zašto pokrenuti FreeScout na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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