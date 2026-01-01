FreeScout je besplatna, open-source platforma za podršku (help desk) i zajedničku pristiglu poštu izgrađena s PHP-om i Laravelom, dizajnirana kao samostalno hostirana alternativa Help Scoutu i Zendesku. Pruža poznato, profesionalno sučelje za podršku s podrškom za više sandučića, detekcijom kolizija, spremljenim odgovorima i automatizacijom tijeka rada — sve što tim treba za učinkovito upravljanje upitima korisnika bez plaćanja pretplate po agentu.

Postavljanje FreeScouta na vaš VPS s MariaDB-om daje vam potpunu suverenost nad podacima za svaku korisničku konverzaciju, neograničen broj agenata i sandučića te slobodu proširenja funkcionalnosti putem modularnog sustava. Nema cijene po agentu, nema ograničenja razgovora i nema rizika da dobavljač poveća troškove ili prekine uslugu.