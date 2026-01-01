Postavite MySpeed jednim klikom.
Samohostirani alat za praćenje brzine interneta koji pokreće automatizirane testove i vizualizira povijest vaše veze tijekom vremena.
Odaberite VPS plan za MySpeed
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz MySpeed
MySpeed je lagan, samostalno hostiran alat za praćenje testiranja brzine koji kontinuirano prati performanse vaše internetske veze. On provodi automatizirana testiranja brzine prema podesivom rasporedu koristeći Ooklu, LibreSpeed ili Cloudflare, a zatim pohranjuje rezultate lokalno u SQLite bazu podataka kako biste mogli analizirati trendove tijekom dana, tjedana i mjeseci.
Osim sirovih mjerenja, MySpeed pruža interaktivne grafikone, podesivu politiku zadržavanja podataka, obavijesti o provjeri ispravnosti putem e-pošte, Signala, WhatsAppa ili Telegrama, te opcionalne Prometheus metrike za integraciju u postojeće sustave za praćenje. Svi podaci ostaju na vašem vlastitom poslužitelju — bez analitike trećih strana, bez ovisnosti o oblaku i bez naknada po testu.
MySpeed ključne značajke
Automatizirani testovi brzine
Zakažite ponavljajuće testove koristeći cron izraze kako bi se kvaliteta vaše veze kontinuirano nadzirala bez ručne intervencije.
Više testnih pružatelja
Odaberite između Ookla, LibreSpeed i Cloudflare kao pozadinu za test brzine kako biste dobili točne, usporedive rezultate od pružatelja kojem vjerujete.
Povijesni grafikoni
Vizualizirajte trendove preuzimanja, učitavanja i pinga tijekom podesivih vremenskih raspona kako biste uočili obrasce degradacije i pozvali svog ISP-a na odgovornost.
Zdravstvene obavijesti
Primajte upozorenja putem e-pošte, Signala, WhatsAppa ili Telegrama kada vaša veza padne ispod definiranih pragova.
Prometheus metrike
Izvezite rezultate testa brzine kao Prometheus metrike za integraciju s Grafana nadzornim pločama uz vaše ostalo praćenje infrastrukture.
Zašto pokrenuti MySpeed na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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