MySpeed je lagan, samostalno hostiran alat za praćenje testiranja brzine koji kontinuirano prati performanse vaše internetske veze. On provodi automatizirana testiranja brzine prema podesivom rasporedu koristeći Ooklu, LibreSpeed ili Cloudflare, a zatim pohranjuje rezultate lokalno u SQLite bazu podataka kako biste mogli analizirati trendove tijekom dana, tjedana i mjeseci.

Osim sirovih mjerenja, MySpeed pruža interaktivne grafikone, podesivu politiku zadržavanja podataka, obavijesti o provjeri ispravnosti putem e-pošte, Signala, WhatsAppa ili Telegrama, te opcionalne Prometheus metrike za integraciju u postojeće sustave za praćenje. Svi podaci ostaju na vašem vlastitom poslužitelju — bez analitike trećih strana, bez ovisnosti o oblaku i bez naknada po testu.