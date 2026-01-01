Postavite Paperless-ngx instalacijom jednim klikom.
Sustav za upravljanje dokumentima otvorenog koda koji skenira, OCR-indeksira i arhivira vašu papirologiju u potpuno pretraživu digitalnu knjižnicu.
Odaberite VPS plan za Paperless-ngx
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Paperless-ngx
Paperless-ngx je sustav za upravljanje dokumentima koji održava zajednica, a koji fizičku papirologiju pretvara u digitalnu arhivu koja se može pretraživati i koja je organizirana. Automatski obrađuje skenirane slike i PDF-ove OCR-om, klasificira dokumente i primjenjuje oznake tako da svaka faktura, ugovor i račun postaju odmah pronađivi po sadržaju. Gotenberg i Apache Tika obrađuju Office dokumente i složene formate koje standardni OCR procesi propuštaju.
Samostalno hostiranje Paperless-ngx-a na vašem VPS-u čuva osjetljive financijske zapise, ugovore i osobne dokumente na vašoj vlastitoj infrastrukturi — nikada na oblaku treće strane. Namjenski VPS resursi osiguravaju brzu OCR obradu čak i za velike serije dokumenata, dok trajni volumeni štite vašu cijelu arhivu i bazu podataka kroz ažuriranja i ponovna pokretanja.
Paperless-ngx ključne značajke
Automatsko OCR indeksiranje
Svaki učitani dokument automatski se skenira pomoću OCR-a tako da je njegov cijeli tekst indeksiran i pretraživ u roku od nekoliko sekundi nakon učitavanja, bez obzira je li stigao kao PDF ili skenirana slika.
Pametno razvrstavanje
Paperless-ngx uči iz vaših organizacijskih obrazaca i automatski primjenjuje oznake, dopisnike i vrste dokumenata na temelju sadržaja, smanjujući ručno razvrstavanje na gotovo nulu.
Pretraga cijelog teksta
Pretražujte cijeli sadržaj svakog dokumenta u svojoj arhivi s naprednim filtriranjem po datumu, oznaci, dopisniku i vrsti dokumenta za precizno pronalaženje.
Višekorisnički pristup
Granularne kontrole dopuštenja omogućuju višestrukim korisnicima dijeljenje iste arhive s pristupom temeljenim na ulogama, čineći je prikladnom za male timove i obiteljska kućanstva podjednako.
Podrška za uredske dokumente
Integracija Gotenberga i Apache Tike obrađuje Word, Excel i druge Office formate uz PDF-ove i slike, dajući vam jednu arhivu za sve vrste dokumenata.
Zašto pokrenuti Paperless-ngx na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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