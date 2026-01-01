Paperless-ngx je sustav za upravljanje dokumentima koji održava zajednica, a koji fizičku papirologiju pretvara u digitalnu arhivu koja se može pretraživati i koja je organizirana. Automatski obrađuje skenirane slike i PDF-ove OCR-om, klasificira dokumente i primjenjuje oznake tako da svaka faktura, ugovor i račun postaju odmah pronađivi po sadržaju. Gotenberg i Apache Tika obrađuju Office dokumente i složene formate koje standardni OCR procesi propuštaju.

Samostalno hostiranje Paperless-ngx-a na vašem VPS-u čuva osjetljive financijske zapise, ugovore i osobne dokumente na vašoj vlastitoj infrastrukturi — nikada na oblaku treće strane. Namjenski VPS resursi osiguravaju brzu OCR obradu čak i za velike serije dokumenata, dok trajni volumeni štite vašu cijelu arhivu i bazu podataka kroz ažuriranja i ponovna pokretanja.