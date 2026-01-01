FileFlows je inteligentan sustav za obradu datoteka koji automatski upravlja i optimizira vašu medijsku biblioteku putem prilagodljivih vizualnih radnih tokova. Prati direktorije za nove datoteke, primjenjuje pametna pravila transkodiranja i može smanjiti zahtjeve za pohranu do 90 % — sve bez ručne intervencije. Podrška za hardversko ubrzanje za Intel QuickSync, NVIDIA i AMD održava brzu obradu čak i na velikim bibliotekama.

Samostalno hostiranje FileFlowsa na vašem VPS-u daje vašim medijskim radnim tokovima namjenske CPU resurse 24 sata dnevno, održava obradu vaše biblioteke potpuno privatnom i izbjegava troškove po datoteci i ograničenja propusnosti usluga transkodiranja temeljenih na oblaku.