LLDAP je lagan poslužitelj za autentifikaciju s unaprijed definiranim postavkama koji izlaže standardno LDAP sučelje podržano prijateljskim web administratorskim sučeljem. Dok tradicionalne LDAP postavke zahtijevaju stotine stranica sheme, ACL-ova i slapd konfiguracije, LLDAP dolazi s razumnim zadanim postavkama odmah po instalaciji: unaprijed definirane sheme korisnika/grupa/e-pošte, grafički upravitelj korisnika i jednu binarnu datoteku koja se pokreće u milisekundama.

Samostalno hostiranje LLDAP-a na vašem VPS-u daje vam jedinstveni izvor istine za korisničke račune u svim samostalno hostiranim aplikacijama koje podržavaju LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana i deseci drugih — bez operativnog opterećenja OpenLDAP-a. Korisnici žive na jednom mjestu, promjene lozinki se šire posvuda, a grupe centralno kontroliraju pristup.