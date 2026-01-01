Postavite LLDAP instalacijom jednim klikom.
Lagani poslužitelj za autentifikaciju koji pruža mišljenjem vođenu, pojednostavljenu LDAP pozadinu za samostalno hostirane aplikacije.
Odaberite VPS plan za LLDAP
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz LLDAP
LLDAP je lagan poslužitelj za autentifikaciju s unaprijed definiranim postavkama koji izlaže standardno LDAP sučelje podržano prijateljskim web administratorskim sučeljem. Dok tradicionalne LDAP postavke zahtijevaju stotine stranica sheme, ACL-ova i slapd konfiguracije, LLDAP dolazi s razumnim zadanim postavkama odmah po instalaciji: unaprijed definirane sheme korisnika/grupa/e-pošte, grafički upravitelj korisnika i jednu binarnu datoteku koja se pokreće u milisekundama.
Samostalno hostiranje LLDAP-a na vašem VPS-u daje vam jedinstveni izvor istine za korisničke račune u svim samostalno hostiranim aplikacijama koje podržavaju LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana i deseci drugih — bez operativnog opterećenja OpenLDAP-a. Korisnici žive na jednom mjestu, promjene lozinki se šire posvuda, a grupe centralno kontroliraju pristup.
LLDAP ključne značajke
LDAP za nas ostale
LDAP poslužitelj usklađen sa standardima sa smislenim zadanim postavkama tako da aplikacije koje očekuju OpenLDAP jednostavno rade, bez tereta održavanja sheme i ACL-a.
Web admin sučelje
Upravljajte korisnicima, grupama i članstvima putem grafičkog sučelja — bez ldif datoteka, bez ldapadd naredbenog retka, bez uređivanja sheme.
Jedinstveni izvor istine
Svaka samostalno hostirana aplikacija čita iz jedne korisničke baze podataka, tako da se promjene lozinki, deaktivacije i ažuriranja članstva u grupama primjenjuju svugdje odjednom.
GraphQL admin API
Automatizirajte dodjelu resursa i upravljanje grupama putem tipiziranog GraphQL API-ja uz standardno LDAP sučelje za povezivanje/pretraživanje.
Proces poništavanja lozinke
Ugrađeni tijek za poništavanje lozinke putem e-pošte za krajnje korisnike kako administratori ne bi postali služba za pomoć za zaboravljene lozinke.
Mali trag
Jedna Rust binarna datoteka s SQLite postojanošću koristi minimalno CPU-a i RAM-a, ostavljajući slobodan prostor na VPS-u za aplikacije kojima je to stvarno potrebno.
Zašto pokrenuti LLDAP na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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