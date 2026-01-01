Postavite Navidrome instalacijom jednim klikom.
Lagan, samostalno ugošćen poslužitelj za streaming glazbe koji reproducira vašu osobnu kolekciju bilo gdje putem preglednika ili aplikacija kompatibilnih sa Subsonicom.
Odaberite VPS plan za Navidrome
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Navidrome
Navidrome je lagan, brz poslužitelj za streaming glazbe koji vam omogućuje pristup vlastitoj glazbenoj kolekciji s bilo kojeg uređaja, slično kao Spotify. Automatski skenira vaše glazbene mape, izdvaja metapodatke i poslužuje MP3, FLAC, AAC, OGG i OPUS datoteke putem modernog web sučelja i API-ja kompatibilnog sa Subsonicom, podržanog desecima mobilnih aplikacija uključujući DSub, Symfonium i Feishin. Podrška za više korisnika znači da svaki slušatelj dobiva vlastite popise za reprodukciju, ocjene i statistiku slušanja.
Samostalno hostiranje Navidromea znači trajan pristup svakom albumu koji posjedujete, bez obzira na promjene licenciranja ili gašenje usluga. Nema pretplata, nema kompresije kvalitete zvuka i nema praćenja ponašanja — samo vaša glazba, streamana s vaše vlastite infrastrukture u punoj kvaliteti.
Navidrome ključne značajke
Subsonic API kompatibilan
Radi s desecima mobilnih aplikacija na iOS-u i Androidu, tako da možete odabrati svog preferiranog playera bez da ste vezani za vlasnički klijent.
Podrška za više formata
Strimuje MP3, FLAC, AAC, OGG i OPUS uz transkodiranje u hodu za prilagodbu brzine prijenosa za sporije veze bez gubitka izvorne kvalitete.
Automatsko skeniranje biblioteke
Automatski skenira glazbene mape prema prilagodljivom rasporedu, izdvajajući metapodatke i omote albuma tako da vaša biblioteka ostaje ažurna dok dodajete datoteke.
Višekorisničko slušanje
Svaki korisnik dobiva neovisne playliste, ocjene zvjezdicama i povijest slušanja na zajedničkom poslužitelju bez ometanja bilo koga drugog.
Last.fm Scrobbling
Prati vašu povijest slušanja na Last.fm i ListenBrainz automatski, čime se vaši brojevi reprodukcija i glazbeni profil održavaju ažurnima.
Zašto pokrenuti Navidrome na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.