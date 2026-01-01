Navidrome je lagan, brz poslužitelj za streaming glazbe koji vam omogućuje pristup vlastitoj glazbenoj kolekciji s bilo kojeg uređaja, slično kao Spotify. Automatski skenira vaše glazbene mape, izdvaja metapodatke i poslužuje MP3, FLAC, AAC, OGG i OPUS datoteke putem modernog web sučelja i API-ja kompatibilnog sa Subsonicom, podržanog desecima mobilnih aplikacija uključujući DSub, Symfonium i Feishin. Podrška za više korisnika znači da svaki slušatelj dobiva vlastite popise za reprodukciju, ocjene i statistiku slušanja.

Samostalno hostiranje Navidromea znači trajan pristup svakom albumu koji posjedujete, bez obzira na promjene licenciranja ili gašenje usluga. Nema pretplata, nema kompresije kvalitete zvuka i nema praćenja ponašanja — samo vaša glazba, streamana s vaše vlastite infrastrukture u punoj kvaliteti.