Organizr je nadzorna ploča za samostalno hostirane usluge koja zamjenjuje desetke oznaka preglednika jedinstvenim sučeljem temeljenim na karticama. Umjesto prebacivanja između više kartica preglednika za upravljanje uslugama Sonarr, Radarr, Plex i drugim homelab uslugama, Organizr ih sve učitava kao iFrame kartice unutar jedne web stranice — s ugrađenim korisničkim računima, kontrolama pristupa i ograničenjima za goste.

Uz podršku za Plex, Emby i LDAP autentifikaciju, neograničene korisničke grupe i Nginx auth_request integraciju, Organizr nadilazi jednostavnu stranicu s poveznicama. Funkcionira kao lagani sloj za pristup za cijeli vaš samostalno hostirani sustav, omogućujući vam da dodijelite pristup određenim korisnicima ili gostima samo karticama koje odaberete.