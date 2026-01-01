Postavite Organizr instalacijom jednim klikom.
Organizator HTPC i homelab usluga koji učitava sve vaše samostalno hostirane kartice u jedno jedinstveno web sučelje.
Odaberite VPS plan za Organizr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Organizr
Organizr je nadzorna ploča za samostalno hostirane usluge koja zamjenjuje desetke oznaka preglednika jedinstvenim sučeljem temeljenim na karticama. Umjesto prebacivanja između više kartica preglednika za upravljanje uslugama Sonarr, Radarr, Plex i drugim homelab uslugama, Organizr ih sve učitava kao iFrame kartice unutar jedne web stranice — s ugrađenim korisničkim računima, kontrolama pristupa i ograničenjima za goste.
Uz podršku za Plex, Emby i LDAP autentifikaciju, neograničene korisničke grupe i Nginx auth_request integraciju, Organizr nadilazi jednostavnu stranicu s poveznicama. Funkcionira kao lagani sloj za pristup za cijeli vaš samostalno hostirani sustav, omogućujući vam da dodijelite pristup određenim korisnicima ili gostima samo karticama koje odaberete.
Organizr ključne značajke
Sučelje s karticama
Učitajte bilo koju samostalno hostiranu uslugu kao iFrame karticu, dajući vam jednu objedinjenu stranicu za upravljanje cijelim vašim homelabom bez prebacivanja kartica preglednika.
Korisničke grupe i kontrola pristupa
Stvorite neograničene korisničke grupe i kontrolirajte koje kartice svaka grupa može vidjeti — uključujući pristup gostiju samo za čitanje za dijeljene usluge.
Podrška za višestruku autentifikaciju
Autenticirajte korisnike s Plex, Emby, LDAP ili sFTP vjerodajnicama uz lokalne Organizr račune.
Integracija Nginx autentifikacije
Koristite Organizr kao auth_request pružatelja za Nginx, dodajući SSO-stil zaštite prijave uslugama kojima nedostaje ugrađena autentifikacija.
Prilagodljive teme
Potpuna kontrola palete boja omogućuje vam da personalizirate Organizr kako bi odgovarao vašem brendiranju ili željenoj tamnoj/svijetloj estetici.
Fail2ban podrška
Izvorna integracija Fail2ban-a štiti vašu Organizr prijavu od napada grubom silom uz automatsko blokiranje IP adresa.
Zašto pokrenuti Organizr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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