Gopeed je upravitelj preuzimanja otvorenog koda, velike brzine, koji ubrzava prijenose dijeljenjem svake datoteke na više istodobnih veza. Podržava HTTP, HTTPS, BitTorrent i magnet poveznice odmah po instalaciji, a njegov sustav proširenja omogućuje vam dodavanje podrške za dodatne stranice i protokole. Izgrađen na Go pogonu s čistim web sučeljem, Gopeed radi jednako svugdje i njime se u potpunosti upravlja iz vašeg preglednika.

Samostalno hostiranje Gopeeda na vašem VPS-u znači da preuzimanja rade na propusnosti podatkovnog centra i završavaju u pozadini, neovisno o vašem lokalnom uređaju ili vezi. Dovršene datoteke pohranjuju se na strani poslužitelja za kasnije preuzimanje, a vi zadržavate potpunu kontrolu nad poviješću preuzimanja i podacima bez oslanjanja na proširenja preglednika ili komercijalne usluge preuzimanja.