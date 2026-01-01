Instalirajte Gopeed jednim klikom.
Brzi, višeprotokolni upravitelj preuzimanja koji podržava HTTP, BitTorrent i magnetne veze iz bilo kojeg web preglednika.
Odaberite VPS plan za Gopeed
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Gopeed
Gopeed je upravitelj preuzimanja otvorenog koda, velike brzine, koji ubrzava prijenose dijeljenjem svake datoteke na više istodobnih veza. Podržava HTTP, HTTPS, BitTorrent i magnet poveznice odmah po instalaciji, a njegov sustav proširenja omogućuje vam dodavanje podrške za dodatne stranice i protokole. Izgrađen na Go pogonu s čistim web sučeljem, Gopeed radi jednako svugdje i njime se u potpunosti upravlja iz vašeg preglednika.
Samostalno hostiranje Gopeeda na vašem VPS-u znači da preuzimanja rade na propusnosti podatkovnog centra i završavaju u pozadini, neovisno o vašem lokalnom uređaju ili vezi. Dovršene datoteke pohranjuju se na strani poslužitelja za kasnije preuzimanje, a vi zadržavate potpunu kontrolu nad poviješću preuzimanja i podacima bez oslanjanja na proširenja preglednika ili komercijalne usluge preuzimanja.
Gopeed ključne značajke
Viševezno ubrzanje
Dijeli svako preuzimanje na više paralelnih veza kako bi se iskoristila sva dostupna propusnost i brže završilo.
Višeprotokolna podrška
Preuzimajte putem HTTP-a, HTTPS-a, BitTorrenta i magnet linkova s jednog jedinstvenog sučelja.
Sustav proširenja
Instalirajte proširenja za dodavanje podrške za nove stranice, protokole i prilagođeno ponašanje preuzimanja.
Upravljanje putem preglednika
Redajte, pratite i kontrolirajte svako preuzimanje s bilo kojeg uređaja putem web preglednika — nije potrebna instalacija klijenta.
Brzine preuzimanja podatkovnog centra
Preuzimanja se izvode na vašem VPS-u uz punu propusnost poslužitelja, oslobađajući vaš lokalni uređaj i internetsku vezu.
Zašto pokrenuti Gopeed na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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