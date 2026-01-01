Trudesk je open-source platforma za korisničku podršku izgrađena pomoću Node.js-a i MongoDB-a, dizajnirana da operacije podrške budu organizirane i jednostavne. Pruža čisto sučelje za upravljanje tiketima gdje timovi mogu stvarati, dodjeljivati, određivati prioritete i rješavati zahtjeve za podršku bez složenosti poslovnih alternativa. Integracija Elasticsearch-a omogućuje brzo pretraživanje cijelog teksta kroz sve tikete i aktivnosti.

Samostalno hostiranje Trudeska na vlastitom VPS-u drži sve korisničke podatke pod vašom kontrolom bez naknada po korisniku ili dijeljenja podataka s trećim stranama. Prvi posjetitelj dovršava čarobnjak za postavljanje za konfiguriranje veze s bazom podataka i stvaranje administratorskog računa, čineći početnu implementaciju jednostavnom i sigurnom.