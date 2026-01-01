Postavite Trudesk jednim klikom.
Open-source rješenje za korisničku podršku i upravljanje tiketima za organiziranje zahtjeva za podršku i održavanje opterećenja podnošljivim.
Odaberite VPS plan za Trudesk
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Trudesk
Trudesk je open-source platforma za korisničku podršku izgrađena pomoću Node.js-a i MongoDB-a, dizajnirana da operacije podrške budu organizirane i jednostavne. Pruža čisto sučelje za upravljanje tiketima gdje timovi mogu stvarati, dodjeljivati, određivati prioritete i rješavati zahtjeve za podršku bez složenosti poslovnih alternativa. Integracija Elasticsearch-a omogućuje brzo pretraživanje cijelog teksta kroz sve tikete i aktivnosti.
Samostalno hostiranje Trudeska na vlastitom VPS-u drži sve korisničke podatke pod vašom kontrolom bez naknada po korisniku ili dijeljenja podataka s trećim stranama. Prvi posjetitelj dovršava čarobnjak za postavljanje za konfiguriranje veze s bazom podataka i stvaranje administratorskog računa, čineći početnu implementaciju jednostavnom i sigurnom.
Trudesk ključne značajke
Upravljanje zahtjevima
Stvorite, dodijelite i pratite zahtjeve za podršku kroz njihov cijeli životni ciklus s razinama prioriteta, ažuriranjima statusa i dodjelom timu.
Pretraživanje cijelog teksta
Pretraga pokretana Elasticsearchom omogućuje agentima da trenutačno pronađu tikete, komentare i povijest unutar cijelog sustava podrške.
Timski rad
Dodijelite tikete određenim agentima ili grupama, dodajte interne bilješke i pratite sve aktivnosti u jedinstvenoj niti razgovora.
Pristup temeljen na ulogama
Kontrolirajte što agenti i korisnici mogu vidjeti i raditi s konfigurabilnim korisničkim ulogama i grupama dozvola.
Sustav obavijesti
Obavještavajte agente i korisnike putem obavijesti e-poštom koje se pokreću ažuriranjima tiketa, dodjelama i promjenama statusa.
Zašto pokrenuti Trudesk na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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