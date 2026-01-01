Postavite pycsw instalacijom jednim klikom.
OGC-certificirani kataloški poslužitelj koji objavljuje i otkriva geoprostorne metapodatke putem otvorenih standarda.
Odaberite VPS plan za pycsw
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz pycsw
pycsw je poslužitelj otvorenog koda OGC Catalogue Service for the Web (CSW) napisan u Pythonu i koriste ga nacionalne infrastrukture prostornih podataka, istraživačke institucije i geoportali za objavljivanje geoprostornih metapodataka. To je referentna implementacija OGC-a, u potpunosti usklađena s CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH i SRU, što omogućuje drugim katalozima i klijentima interoperabilnost bez prilagođenih adaptera.
Samostalno hostiranje pycsw-a na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad indeksom metapodataka koji podržava vaš portal prostornih podataka, bez ovisnosti o katalogu treće strane. Predložak dolazi predkonfiguriran s SQLite repozitorijem za brzi početak i može se rekonfigurirati za implementacije temeljene na PostgreSQL-u ili PostGIS-u u velikom opsegu.
pycsw ključne značajke
OGC certificiran server
Pokrenite referentnu implementaciju OGC-a usklađenu s CSW 2.0.2, CSW 3.0 i OGC API - Records, odmah spremnu za korištenje.
Višestruki kataloški API-ji
Izložite isto spremište metapodataka putem CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH i SRU za široku kompatibilnost s klijentima.
INSPIRE i ISO podrška
Objavite zapise ISO 19115 / 19139 i omogućite INSPIRE profil kako biste ispunili zahtjeve europske direktive o prostornim podacima.
Federirana pretraga
Konfigurirajte distribuirano pretraživanje preko udaljenih CSW kataloga tako da jedan upit istovremeno dosegne vaše zapise i federirane partnere.
Fleksibilna spremišta
Započnite s uključenom SQLite pohranom i prebacite se na PostgreSQL, PostGIS ili druge podržane pozadinske sustave kako vaš volumen zapisa raste.
Python ekosustav
Proširite ponašanje putem pycsw dodataka i integrirajte se sa širim geopython skupom, uključujući pygeoapi, OWSLib i GeoNode.
Zašto pokrenuti pycsw na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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