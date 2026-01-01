pycsw je poslužitelj otvorenog koda OGC Catalogue Service for the Web (CSW) napisan u Pythonu i koriste ga nacionalne infrastrukture prostornih podataka, istraživačke institucije i geoportali za objavljivanje geoprostornih metapodataka. To je referentna implementacija OGC-a, u potpunosti usklađena s CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH i SRU, što omogućuje drugim katalozima i klijentima interoperabilnost bez prilagođenih adaptera.

Samostalno hostiranje pycsw-a na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad indeksom metapodataka koji podržava vaš portal prostornih podataka, bez ovisnosti o katalogu treće strane. Predložak dolazi predkonfiguriran s SQLite repozitorijem za brzi početak i može se rekonfigurirati za implementacije temeljene na PostgreSQL-u ili PostGIS-u u velikom opsegu.