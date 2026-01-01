Do 69% popusta za pycsw

Postavite pycsw instalacijom jednim klikom.

OGC-certificirani kataloški poslužitelj koji objavljuje i otkriva geoprostorne metapodatke putem otvorenih standarda.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite pycsw instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za pycsw

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz pycsw

pycsw je poslužitelj otvorenog koda OGC Catalogue Service for the Web (CSW) napisan u Pythonu i koriste ga nacionalne infrastrukture prostornih podataka, istraživačke institucije i geoportali za objavljivanje geoprostornih metapodataka. To je referentna implementacija OGC-a, u potpunosti usklađena s CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH i SRU, što omogućuje drugim katalozima i klijentima interoperabilnost bez prilagođenih adaptera.

Samostalno hostiranje pycsw-a na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad indeksom metapodataka koji podržava vaš portal prostornih podataka, bez ovisnosti o katalogu treće strane. Predložak dolazi predkonfiguriran s SQLite repozitorijem za brzi početak i može se rekonfigurirati za implementacije temeljene na PostgreSQL-u ili PostGIS-u u velikom opsegu.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

pycsw ključne značajke

OGC certificiran server

Pokrenite referentnu implementaciju OGC-a usklađenu s CSW 2.0.2, CSW 3.0 i OGC API - Records, odmah spremnu za korištenje.

Višestruki kataloški API-ji

Izložite isto spremište metapodataka putem CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH i SRU za široku kompatibilnost s klijentima.

INSPIRE i ISO podrška

Objavite zapise ISO 19115 / 19139 i omogućite INSPIRE profil kako biste ispunili zahtjeve europske direktive o prostornim podacima.

Federirana pretraga

Konfigurirajte distribuirano pretraživanje preko udaljenih CSW kataloga tako da jedan upit istovremeno dosegne vaše zapise i federirane partnere.

Fleksibilna spremišta

Započnite s uključenom SQLite pohranom i prebacite se na PostgreSQL, PostGIS ili druge podržane pozadinske sustave kako vaš volumen zapisa raste.

Python ekosustav

Proširite ponašanje putem pycsw dodataka i integrirajte se sa širim geopython skupom, uključujući pygeoapi, OWSLib i GeoNode.

Zašto pokrenuti pycsw na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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