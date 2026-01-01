Reitti je samostalno hostirana aplikacija za praćenje lokacije i vremensku traku koja vam nudi privatnu alternativu Google Vremenskoj traci. Uvezite svoju postojeću povijest iz izvoza Google Maps Vremenske trake, GPX datoteka i GeoJSON-a, ili unosite pozicije uživo iz telefonskih aplikacija kao što su OwnTracks i GPSLogger kako biste izgradili kontinuirani zapis o tome gdje ste bili.

Reitti automatski detektira značajna mjesta i putovanja, a zatim ih vizualizira na interaktivnoj karti s dnevnim vremenskim trakama i statistikama kretanja. Budući da sve radi na vašem vlastitom poslužitelju, vaša detaljna povijest lokacija nikada ne napušta vašu infrastrukturu i nikada se ne koristi za oglašavanje. Ovaj predložak uključuje PostGIS bazu podataka za geoprostorne upite, Redis predmemoriju i ugrađenu predmemoriju pločica karte tako da cijeli sustav radi zajedno odmah po instalaciji.