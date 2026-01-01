Postavite Reitti instalacijom jednim klikom.
Samohostirana platforma za praćenje lokacije i vremensku traku koja čuva vašu povijest kretanja privatnom kao alternativa Google Vremenskoj traci.
Odaberite VPS plan za Reitti
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Reitti
Reitti je samostalno hostirana aplikacija za praćenje lokacije i vremensku traku koja vam nudi privatnu alternativu Google Vremenskoj traci. Uvezite svoju postojeću povijest iz izvoza Google Maps Vremenske trake, GPX datoteka i GeoJSON-a, ili unosite pozicije uživo iz telefonskih aplikacija kao što su OwnTracks i GPSLogger kako biste izgradili kontinuirani zapis o tome gdje ste bili.
Reitti automatski detektira značajna mjesta i putovanja, a zatim ih vizualizira na interaktivnoj karti s dnevnim vremenskim trakama i statistikama kretanja. Budući da sve radi na vašem vlastitom poslužitelju, vaša detaljna povijest lokacija nikada ne napušta vašu infrastrukturu i nikada se ne koristi za oglašavanje. Ovaj predložak uključuje PostGIS bazu podataka za geoprostorne upite, Redis predmemoriju i ugrađenu predmemoriju pločica karte tako da cijeli sustav radi zajedno odmah po instalaciji.
Reitti ključne značajke
Višeizvorni uvoz
Uvezite povijest iz izvoza s vremenske trake Google karata, GPX datoteka i GeoJSON-a, ili prenosite podatke uživo iz OwnTracks-a i GPSLogger-a.
Automatsko prepoznavanje mjesta
Reitti analizira vaše sirove točke kako bi otkrio značajna mjesta i posjećene lokacije bez ručnog označavanja.
Uvidi o putovanjima
Kretanja su grupirana u putovanja s udaljenostima, trajanjima i načinima prijevoza tako da vaša vremenska crta izgleda kao dnevnik.
Interaktivna karta: vremenska crta
Pregledajte bilo koji dan na interaktivnoj karti s rutama, stajalištima i kronološkom vremenskom trakom vaše aktivnosti.
Samostalno postavljena privatnost
Svi podaci o lokaciji ostaju u vašoj vlastitoj PostGIS bazi podataka, nikada se ne dijele s Googleom niti se koriste za oglašavanje.
Zašto pokrenuti Reitti na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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