Postavite yt-dlp web sučelje instalacijom jednim klikom.
Samohostirani web frontend i RPC server za yt-dlp koji preuzima video i audio s više od 1.000 stranica.
Odaberite VPS plan za yt-dlp Web UI
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz yt-dlp Web UI
yt-dlp Web UI je pregledničko sučelje visokih performansi i JSON-RPC poslužitelj za popularni yt-dlp program za preuzimanje. Izlaže punu snagu yt-dlp-a putem čistog web sučelja tako da možete redati preuzimanja, pratiti napredak u stvarnom vremenu, gledati nadolazeće prijenose uživo i preuzimati videozapise s YouTubea, Twitcha, Vimea, SoundClouda i stotina drugih podržanih stranica bez korištenja naredbenog retka.
Samostalno hostiranje na vašem VPS-u oslobađa vas od desktop instalacijskih programa, proširenja preglednika koja se kvare sa svakom promjenom stranice i online preuzimača podržanih oglasima. Datoteke se spremaju izravno na poslužiteljsku pohranu uz propusnost podatkovnog centra, RPC poslužitelj vam omogućuje skriptiranje automatizacije, a ugrađeno ograničenje reda čekanja štiti dijeljene resurse na poslužitelju.
yt-dlp Web UI ključne značajke
Pokreće yt-dlp
Temeljeno na yt-dlp, podržava preuzimanja s YouTubea, Twitcha, Vimea, SoundClouda i preko tisuću drugih video i audio stranica.
Red čekanja u stvarnom vremenu
Pratite svako aktivno i preuzimanje na čekanju s napretkom uživo, procijenjenim vremenom dolaska i ažuriranjima brzine koja se prenose putem WebSocketa.
Odabir formata
Odaberite točne video i audio formate, izdvojite samo zvuk, prepišite nazive izlaznih datoteka ili proslijedite sigurne prilagođene yt-dlp argumente po preuzimanju.
JSON-RPC server
Skriptabilna RPC krajnja točka omogućuje vam pokretanje preuzimanja iz cron poslova, skripti ili klijenata trećih strana bez korištenja korisničkog sučelja.
Ograničenja istodobnosti
Podesiva veličina reda čekanja drži istovremena preuzimanja pod kontrolom tako da velika lista za reprodukciju neće preopteretiti VPS propusnost ili I/O diska.
Autentifikacija temeljena na tokenu
Ugrađena JWT autentifikacija štiti web sučelje i RPC krajnje točke iza generiranog korisničkog imena i lozinke.
Zašto pokrenuti yt-dlp Web UI na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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