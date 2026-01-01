yt-dlp Web UI je pregledničko sučelje visokih performansi i JSON-RPC poslužitelj za popularni yt-dlp program za preuzimanje. Izlaže punu snagu yt-dlp-a putem čistog web sučelja tako da možete redati preuzimanja, pratiti napredak u stvarnom vremenu, gledati nadolazeće prijenose uživo i preuzimati videozapise s YouTubea, Twitcha, Vimea, SoundClouda i stotina drugih podržanih stranica bez korištenja naredbenog retka.

Samostalno hostiranje na vašem VPS-u oslobađa vas od desktop instalacijskih programa, proširenja preglednika koja se kvare sa svakom promjenom stranice i online preuzimača podržanih oglasima. Datoteke se spremaju izravno na poslužiteljsku pohranu uz propusnost podatkovnog centra, RPC poslužitelj vam omogućuje skriptiranje automatizacije, a ugrađeno ograničenje reda čekanja štiti dijeljene resurse na poslužitelju.