Pydio Cells je platforma za suradnju sa sadržajem s vlastitim hostingom — moderni nasljednik PydioSharea. Kombinira sigurno dijeljenje datoteka, timske radne prostore, generiranje javnih poveznica, pregled dokumenata u pregledniku i detaljnu kontrolu pristupa iza brzog pozadinskog sustava temeljenog na Go-u i dotjeranog web sučelja koje se izravno natječe s komercijalnim ponudama poput Boxa, Dropbox Businessa i SharePointa.

Vlastito hostiranje Pydio Cellsa na VPS-u drži vaše osjetljive dokumente, timske radne prostore i vanjske poveznice za dijeljenje u potpunosti pod vašom kontrolom, bez naknada po korisniku, bez ograničenja pohrane i bez platforme treće strane koja u bilo kojem trenutku može promijeniti uvjete ili cijene.