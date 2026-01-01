Postavite Pydio Cells instalaciju jednim klikom.
Samostalno hostirana platforma za dijeljenje datoteka i suradnju na dokumentima s timskim radnim prostorima, javnim poveznicama i modernim web korisničkim sučeljem.
Odaberite VPS plan za Pydio Cells
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Pydio Cells
Pydio Cells je platforma za suradnju sa sadržajem s vlastitim hostingom — moderni nasljednik PydioSharea. Kombinira sigurno dijeljenje datoteka, timske radne prostore, generiranje javnih poveznica, pregled dokumenata u pregledniku i detaljnu kontrolu pristupa iza brzog pozadinskog sustava temeljenog na Go-u i dotjeranog web sučelja koje se izravno natječe s komercijalnim ponudama poput Boxa, Dropbox Businessa i SharePointa.
Vlastito hostiranje Pydio Cellsa na VPS-u drži vaše osjetljive dokumente, timske radne prostore i vanjske poveznice za dijeljenje u potpunosti pod vašom kontrolom, bez naknada po korisniku, bez ograničenja pohrane i bez platforme treće strane koja u bilo kojem trenutku može promijeniti uvjete ili cijene.
Pydio Cells ključne značajke
Radni prostori tima i uloge
Stvorite radne prostore po timovima s detaljnom kontrolom pristupa temeljenom na ulogama, tako da pravi ljudi vide prave mape bez ručnog žongliranja dozvolama.
Javne poveznice za dijeljenje
Generirajte djeljive veze za preuzimanje ili prijenos s opcionalnim lozinkama, datumima isteka i ograničenjima preuzimanja — savršeno za slanje datoteka vanjskim klijentima.
Pregled datoteke u pregledniku
Pregledajte PDF-ove, slike, videozapise, audiozapise i Office dokumente izravno u pregledniku bez prethodnog preuzimanja ili instaliranja izvornih preglednika.
WebDAV i S3 pristup
Povežite se s klijentima za sinkronizaciju na stolnim računalima, mobilnim aplikacijama i alatima kompatibilnim sa S3 tako da isti sadržaj bude dostupan u svakom radnom procesu.
Sažeci aktivnosti i pretraživanje
Tokovi aktivnosti po radnom prostoru plus pretraživanje cijelog teksta po dokumentima pomažu timovima da budu u toku s promjenama i brzo pronađu sadržaj.
Zašto pokrenuti Pydio Cells na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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