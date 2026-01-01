Rackula je vizualni dizajner rackova otvorenog koda koji pomaže administratorima sustava, homelabberima i AV tehničarima planirati raspored serverskih rackova putem sučelja povuci-i-ispusti. Podržava standardne veličine rackova od 1U do 48U, dolazi s bibliotekom slika stvarnih uređaja sinkroniziranih s NetBoxa i omogućuje vam izvoz gotovih dijagrama kao PNG, PDF ili SVG za dokumentaciju.

Samostalno hostiranje Rackule na VPS-u drži svaki dijagram racka, prilagođeni uređaj i timski raspored pod vašom kontrolom umjesto unutar SaaS-a dobavljača. Trajno postavljanje dijeli rasporede među preglednicima i uređajima putem pozadinskog API-ja, podržava dijeljenje URL-ova i QR kodova za brzu predaju udaljenim tehničarima i štiti operacije mutacije iza ugrađene autentifikacije.