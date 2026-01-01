Postavite Rackula instalaciju jednim klikom.
Dizajner rasporeda poslužiteljskih ormara povuci i ispusti za planiranje instalacija podatkovnih centara, kućnih laboratorija i AV opreme.
Odaberite VPS plan za Rackula
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Rackula
Rackula je vizualni dizajner rackova otvorenog koda koji pomaže administratorima sustava, homelabberima i AV tehničarima planirati raspored serverskih rackova putem sučelja povuci-i-ispusti. Podržava standardne veličine rackova od 1U do 48U, dolazi s bibliotekom slika stvarnih uređaja sinkroniziranih s NetBoxa i omogućuje vam izvoz gotovih dijagrama kao PNG, PDF ili SVG za dokumentaciju.
Samostalno hostiranje Rackule na VPS-u drži svaki dijagram racka, prilagođeni uređaj i timski raspored pod vašom kontrolom umjesto unutar SaaS-a dobavljača. Trajno postavljanje dijeli rasporede među preglednicima i uređajima putem pozadinskog API-ja, podržava dijeljenje URL-ova i QR kodova za brzu predaju udaljenim tehničarima i štiti operacije mutacije iza ugrađene autentifikacije.
Rackula ključne značajke
Drag-and-drop alat za dizajniranje
Vizualno planirajte raspored ormara povlačenjem uređaja u utore od 1U do 48U bez pisanja dijagrama u proračunskim tablicama ili generičkim alatima za crtanje.
Stvarne slike uređaja
Izradite dijagrame koristeći precizne prednje i stražnje fotografije stvarnog hardvera preuzete iz NetBox biblioteke tipova uređaja.
Višeformatni izvoz
Izvezite dovršene ormare kao PNG, PDF ili SVG datoteke za tikete upravljanja promjenama, priručnike i dokumentaciju namijenjenu korisnicima.
URL i QR dijeljenje
Podijelite raspored stalka s tehničarima na licu mjesta putem jedne poveznice ili skenabilnog QR koda umjesto slanja snimki zaslona e-poštom.
Trajan backend
Sinkronizirajte rasporede preko preglednika i uređaja putem pozadinskog API-ja s pohranom na disku koja preživljava ponovna pokretanja spremnika.
Ugrađena autentifikacija
Zaštitite pristup čitanju i pisanju s prijavom korisničkim imenom i lozinkom plus API token za pisanje koji štiti rute za izmjenu.
Zašto pokrenuti Rackula na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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