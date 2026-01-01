Do 69% popusta za HyperDX

Postavite HyperDX jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Platforma za promatranje otvorenog koda koja objedinjuje zapise, tragove, metrike i ponovne reprodukcije sesija u sučelju u stilu Datadoga.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
7,79/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite HyperDX jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za HyperDX

NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz HyperDX

HyperDX je platforma za promatranje otvorenog koda koja objedinjuje logove, tragove, metrike i snimke sesija u jednom sučelju — samostalno hostana alternativa Datadogu i drugim komercijalnim APM alatima. Izgrađen je na ClickHouseu za brze upite preko telemetrije visoke kardinalnosti i izvorno podržava OpenTelemetry, tako da bilo koja OTEL-instrumentirana aplikacija može slati podatke bez prilagođenih izvoznika ili vlasničkih agenata.

Samostalno hostanje HyperDX-a na vašem VPS-u izbjegava naknade za unos po hostu i po GB koje se nepredvidivo skaliraju s prometom. Logovi, tragovi i podaci o korisničkim sesijama — često sadrže identifikatore korisnika, API pakete podataka i interne detalje sustava — ostaju na vašoj vlastitoj infrastrukturi s zadržavanjem i pristupom koje u potpunosti kontrolirate vi.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

HyperDX ključne značajke

Objedinjena uočljivost

Zapisi, tragovi, metrike i ponovne reprodukcije sesija nalaze se u jednom korisničkom sučelju tako da inženjeri mogu prijeći s neuspjelog zahtjeva na njegovu potpunu povratnu putanju bez mijenjanja alata.

Nativni OpenTelemetry

Unesite podatke iz bilo koje usluge instrumentirane OpenTelemetryjem putem OTLP gRPC-a ili HTTP-a — nisu potrebni prilagođeni izvoznici ni vlasnički agenti.

Upiti pokretani ClickHouseom

Izgrađeno na ClickHouseu za pretraživanja u djeliću sekunde preko logova i tragova visoke kardinalnosti, bez kompromisa u pogledu pre-agregacije ili uzorkovanja.

Snimke sesija

Ponovno reproducirajte sesije korisnika frontenda povezane s tragovima pozadine kako biste točno vidjeli što je korisnik učinio u trenucima prije nego što je došlo do pogreške.

Nadzorne ploče i upozorenja

Izradite prilagođene grafikone iz bilo kojeg signala i pokrenite upozorenja na uzorcima logova, pogreškama praćenja ili pragovima metrika putem Slacka, PagerDutyja ili web-hookova.

Samostalno postavljena privatnost

Zadržite identifikatore korisnika, API pakete podataka i detalje internog sustava na vlastitoj infrastrukturi bez naplate po hostu ili po GB-u.

Zašto pokrenuti HyperDX na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

Provjera...

Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀

Noel
Noel

Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.

Omkar
Omkar

Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.

Sylvain
Sylvain

Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.

Martin K
Martin K

Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.

30-dnevno jamstvo povrata novca

Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca. Za detalje pogledajte našu Politiku povrata.

Započnite

Istražite više aplikacija za implementaciju

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma je lijep, samostalno hostiran alat za nadzor

Implementacija
Alerta

Alerta

Platforma otvorenog koda za upravljanje upozorenjima za objedinjavanje nadzornih upozorenja

Implementacija
Apache Druid

Apache Druid

Baza podataka za analitiku u stvarnom vremenu za OLAP upite u djeliću sekunde na podacima o događajima koji se struje

Implementacija
Pogledajte sve aplikacije

Stalo nam je do vaše privatnosti

Ova web stranica koristi kolačiće potrebne za pravilan rad stranice i dobivanje podataka o tome kako s njome komunicirate, kao i u marketinške svrhe. Prihvaćanjem pristajete na korištenje kolačića za ciljano oglašavanje, personalizaciju i analitiku kako je opisano u našoj Izjavi o kolačićima.