HyperDX je platforma za promatranje otvorenog koda koja objedinjuje logove, tragove, metrike i snimke sesija u jednom sučelju — samostalno hostana alternativa Datadogu i drugim komercijalnim APM alatima. Izgrađen je na ClickHouseu za brze upite preko telemetrije visoke kardinalnosti i izvorno podržava OpenTelemetry, tako da bilo koja OTEL-instrumentirana aplikacija može slati podatke bez prilagođenih izvoznika ili vlasničkih agenata.

Samostalno hostanje HyperDX-a na vašem VPS-u izbjegava naknade za unos po hostu i po GB koje se nepredvidivo skaliraju s prometom. Logovi, tragovi i podaci o korisničkim sesijama — često sadrže identifikatore korisnika, API pakete podataka i interne detalje sustava — ostaju na vašoj vlastitoj infrastrukturi s zadržavanjem i pristupom koje u potpunosti kontrolirate vi.