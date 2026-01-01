Postavite HyperDX jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Platforma za promatranje otvorenog koda koja objedinjuje zapise, tragove, metrike i ponovne reprodukcije sesija u sučelju u stilu Datadoga.
Odaberite VPS plan za HyperDX
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz HyperDX
HyperDX je platforma za promatranje otvorenog koda koja objedinjuje logove, tragove, metrike i snimke sesija u jednom sučelju — samostalno hostana alternativa Datadogu i drugim komercijalnim APM alatima. Izgrađen je na ClickHouseu za brze upite preko telemetrije visoke kardinalnosti i izvorno podržava OpenTelemetry, tako da bilo koja OTEL-instrumentirana aplikacija može slati podatke bez prilagođenih izvoznika ili vlasničkih agenata.
Samostalno hostanje HyperDX-a na vašem VPS-u izbjegava naknade za unos po hostu i po GB koje se nepredvidivo skaliraju s prometom. Logovi, tragovi i podaci o korisničkim sesijama — često sadrže identifikatore korisnika, API pakete podataka i interne detalje sustava — ostaju na vašoj vlastitoj infrastrukturi s zadržavanjem i pristupom koje u potpunosti kontrolirate vi.
HyperDX ključne značajke
Objedinjena uočljivost
Zapisi, tragovi, metrike i ponovne reprodukcije sesija nalaze se u jednom korisničkom sučelju tako da inženjeri mogu prijeći s neuspjelog zahtjeva na njegovu potpunu povratnu putanju bez mijenjanja alata.
Nativni OpenTelemetry
Unesite podatke iz bilo koje usluge instrumentirane OpenTelemetryjem putem OTLP gRPC-a ili HTTP-a — nisu potrebni prilagođeni izvoznici ni vlasnički agenti.
Upiti pokretani ClickHouseom
Izgrađeno na ClickHouseu za pretraživanja u djeliću sekunde preko logova i tragova visoke kardinalnosti, bez kompromisa u pogledu pre-agregacije ili uzorkovanja.
Snimke sesija
Ponovno reproducirajte sesije korisnika frontenda povezane s tragovima pozadine kako biste točno vidjeli što je korisnik učinio u trenucima prije nego što je došlo do pogreške.
Nadzorne ploče i upozorenja
Izradite prilagođene grafikone iz bilo kojeg signala i pokrenite upozorenja na uzorcima logova, pogreškama praćenja ili pragovima metrika putem Slacka, PagerDutyja ili web-hookova.
Samostalno postavljena privatnost
Zadržite identifikatore korisnika, API pakete podataka i detalje internog sustava na vlastitoj infrastrukturi bez naplate po hostu ili po GB-u.
Zašto pokrenuti HyperDX na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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