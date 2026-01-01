Multica je platforma za upravljane agente otvorenog koda koja vam omogućuje da AI agente za kodiranje tretirate kao suigrače umjesto kao jednokratne sesije chata. Dodijelite zadatke određenim agentima, pratite njihov napredak u stvarnom vremenu i izgradite biblioteku vještina za višekratnu upotrebu koja se s vremenom nadograđuje kako vaš tim radi zajedno. Podržava bilo koji CLI agent instaliran lokalno — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini i druge — putem laganog demona koji povezuje vaše strojeve s centralnim poslužiteljem.

Samostalno hostiranje Multice na vašem VPS-u čuva svaki zadatak, promjenu koda i vjerodajnicu za integraciju unutar vaše vlastite infrastrukture bez naknada po korisniku i bez telemetrije agenata trećih strana. PostgreSQL s pgvectorom isporučuje se unaprijed konfiguriran, tako da je platforma spremna za proizvodnju od prvog pokretanja.