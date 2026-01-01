Do 69% popusta za Multica

Postavite Multica uz instalaciju jednim klikom.

Platforma za upravljane agente otvorenog koda koja AI agente za kodiranje pretvara u suigrače kojima možete dodijeliti posao.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Multica uz instalaciju jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Multica

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Multica

Multica je platforma za upravljane agente otvorenog koda koja vam omogućuje da AI agente za kodiranje tretirate kao suigrače umjesto kao jednokratne sesije chata. Dodijelite zadatke određenim agentima, pratite njihov napredak u stvarnom vremenu i izgradite biblioteku vještina za višekratnu upotrebu koja se s vremenom nadograđuje kako vaš tim radi zajedno. Podržava bilo koji CLI agent instaliran lokalno — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini i druge — putem laganog demona koji povezuje vaše strojeve s centralnim poslužiteljem.

Samostalno hostiranje Multice na vašem VPS-u čuva svaki zadatak, promjenu koda i vjerodajnicu za integraciju unutar vaše vlastite infrastrukture bez naknada po korisniku i bez telemetrije agenata trećih strana. PostgreSQL s pgvectorom isporučuje se unaprijed konfiguriran, tako da je platforma spremna za proizvodnju od prvog pokretanja.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Multica ključne značajke

Višeagentna podrška

Povežite Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini i druge CLI-jeve kodnih agenata putem jedne nadzorne ploče.

Lokalni izvršni demon

Lagani demon radi na vašim vlastitim strojevima tako da agenti izvršavaju zadatke u stvarnom radnom prostoru i s vjerodajnicama koje već imate.

Dodjela zadataka i praćenje

Dodijelite posao određenim agentima i pratite napredak, rezultate i odluke u stvarnom vremenu bez stalnog provjeravanja chat razgovora.

Knjižnica ponovno iskoristivih vještina

Zabilježite vještine agenta jednom i ponovno ih primijenite u svim radnim prostorima i među suigračima tako da se sposobnost s vremenom povećava.

Webhook automatizacija

Pokrenite tijekove rada agenta s GitHub-a, Lark-a ili bilo koje vanjske usluge putem ugrađenih autopilot webhook rukovatelja.

Samostalno postavljeno vlasništvo podataka

Svi zadaci, promjene koda i vjerodajnice za integraciju ostaju na vašem VPS-u bez telemetrije i bez cijene po korisniku.

Zašto pokrenuti Multica na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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