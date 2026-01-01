Postavite Multica uz instalaciju jednim klikom.
Platforma za upravljane agente otvorenog koda koja AI agente za kodiranje pretvara u suigrače kojima možete dodijeliti posao.
Odaberite VPS plan za Multica
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Multica
Multica je platforma za upravljane agente otvorenog koda koja vam omogućuje da AI agente za kodiranje tretirate kao suigrače umjesto kao jednokratne sesije chata. Dodijelite zadatke određenim agentima, pratite njihov napredak u stvarnom vremenu i izgradite biblioteku vještina za višekratnu upotrebu koja se s vremenom nadograđuje kako vaš tim radi zajedno. Podržava bilo koji CLI agent instaliran lokalno — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini i druge — putem laganog demona koji povezuje vaše strojeve s centralnim poslužiteljem.
Samostalno hostiranje Multice na vašem VPS-u čuva svaki zadatak, promjenu koda i vjerodajnicu za integraciju unutar vaše vlastite infrastrukture bez naknada po korisniku i bez telemetrije agenata trećih strana. PostgreSQL s pgvectorom isporučuje se unaprijed konfiguriran, tako da je platforma spremna za proizvodnju od prvog pokretanja.
Multica ključne značajke
Višeagentna podrška
Povežite Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini i druge CLI-jeve kodnih agenata putem jedne nadzorne ploče.
Lokalni izvršni demon
Lagani demon radi na vašim vlastitim strojevima tako da agenti izvršavaju zadatke u stvarnom radnom prostoru i s vjerodajnicama koje već imate.
Dodjela zadataka i praćenje
Dodijelite posao određenim agentima i pratite napredak, rezultate i odluke u stvarnom vremenu bez stalnog provjeravanja chat razgovora.
Knjižnica ponovno iskoristivih vještina
Zabilježite vještine agenta jednom i ponovno ih primijenite u svim radnim prostorima i među suigračima tako da se sposobnost s vremenom povećava.
Webhook automatizacija
Pokrenite tijekove rada agenta s GitHub-a, Lark-a ili bilo koje vanjske usluge putem ugrađenih autopilot webhook rukovatelja.
Samostalno postavljeno vlasništvo podataka
Svi zadaci, promjene koda i vjerodajnice za integraciju ostaju na vašem VPS-u bez telemetrije i bez cijene po korisniku.
Zašto pokrenuti Multica na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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