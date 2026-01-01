Judge0 CE je sustav otvorenog koda za online ocjenjivanje koji nudi jednostavan HTTP JSON API za prevođenje i izvršavanje izvornog koda na više od 60 programskih jezika, uključujući C, C++, Javu, Python, JavaScript, Go, Rust i Ruby. Svaka predaja se prevodi i pokreće unutar potpuno izoliranog, resursno ograničenog sandboxa koristeći Linux kernel imenske prostore i cgroupove, sprječavajući nekontrolirane procese, iscrpljivanje memorije ili izlaske iz datotečnog sustava.

Samostalno hostiranje Judge0 omogućuje vam izgradnju platformi za procjenu kodiranja, sustava za natjecateljsko programiranje ili obrazovnih alata bez oslanjanja na usluge izvršavanja trećih strana. Vi posjedujete API, kontrolirate ograničenja stope i čuvate sve podatke o predaji na vlastitom VPS-u. CE izdanje je besplatno i licencirano pod MIT licencom, bez naknada po izvršavanju, bez obzira na volumen.