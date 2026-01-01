Postavljanje Judge0 CE jednim klikom.
API otvorenog koda za izvršavanje koda koji kompajlira i pokreće predane kodove u više od 60 programskih jezika unutar izoliranog sandboxa.
Odaberite VPS plan za Judge0 CE
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Judge0 CE
Judge0 CE je sustav otvorenog koda za online ocjenjivanje koji nudi jednostavan HTTP JSON API za prevođenje i izvršavanje izvornog koda na više od 60 programskih jezika, uključujući C, C++, Javu, Python, JavaScript, Go, Rust i Ruby. Svaka predaja se prevodi i pokreće unutar potpuno izoliranog, resursno ograničenog sandboxa koristeći Linux kernel imenske prostore i cgroupove, sprječavajući nekontrolirane procese, iscrpljivanje memorije ili izlaske iz datotečnog sustava.
Samostalno hostiranje Judge0 omogućuje vam izgradnju platformi za procjenu kodiranja, sustava za natjecateljsko programiranje ili obrazovnih alata bez oslanjanja na usluge izvršavanja trećih strana. Vi posjedujete API, kontrolirate ograničenja stope i čuvate sve podatke o predaji na vlastitom VPS-u. CE izdanje je besplatno i licencirano pod MIT licencom, bez naknada po izvršavanju, bez obzira na volumen.
Judge0 CE ključne značajke
Podrška za 60+ jezika
Izvršavajte predaje u C, C++, Javi, Pythonu, JavaScriptu, Go, Rustu, Rubyju i desecima drugih — a svima upravlja jedna jedinstvena API krajnja točka.
Izolirano izvršavanje u sandboxu
Svaka se predaja izvodi u sandboxu na razini kernela sa strogim ograničenjima CPU vremena, memorije i procesa, čime se sprječavaju smetnje između istovremenih izvršavanja.
Jednostavan HTTP JSON API
Stvorite predaju s izvornim kodom i ID-om jezika putem jednog POST zahtjeva i anketirajte ili čekajte sinkrono za presudu, izlaz i statistiku izvođenja.
Autentifikacija i autorizacija
Zaštitite API s konfigurabilnim zaglavljima tokena za autentifikaciju i autorizaciju, omogućujući kontrolirani pristup samo pouzdanim klijentima.
Asinkroni skup radnika
Zaseban radni proces prazni red čekanja za izvršavanje iz Redisa, tako da API poslužitelj ostaje responzivan pri velikom broju podnesaka.
Ugrađeno ograničavanje brzine
Ograničavanje brzine po klijentu može se konfigurirati kako bi se spriječilo da jedan pozivatelj zasiti bazen izvršavanja na zajedničkoj implementaciji.
Zašto pokrenuti Judge0 CE na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.