Do 69% popusta za Judge0 CE

Postavljanje Judge0 CE jednim klikom.

API otvorenog koda za izvršavanje koda koji kompajlira i pokreće predane kodove u više od 60 programskih jezika unutar izoliranog sandboxa.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavljanje Judge0 CE jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Judge0 CE

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Judge0 CE

Judge0 CE je sustav otvorenog koda za online ocjenjivanje koji nudi jednostavan HTTP JSON API za prevođenje i izvršavanje izvornog koda na više od 60 programskih jezika, uključujući C, C++, Javu, Python, JavaScript, Go, Rust i Ruby. Svaka predaja se prevodi i pokreće unutar potpuno izoliranog, resursno ograničenog sandboxa koristeći Linux kernel imenske prostore i cgroupove, sprječavajući nekontrolirane procese, iscrpljivanje memorije ili izlaske iz datotečnog sustava.

Samostalno hostiranje Judge0 omogućuje vam izgradnju platformi za procjenu kodiranja, sustava za natjecateljsko programiranje ili obrazovnih alata bez oslanjanja na usluge izvršavanja trećih strana. Vi posjedujete API, kontrolirate ograničenja stope i čuvate sve podatke o predaji na vlastitom VPS-u. CE izdanje je besplatno i licencirano pod MIT licencom, bez naknada po izvršavanju, bez obzira na volumen.

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Što možete izgraditi uz {name}

Judge0 CE ključne značajke

Podrška za 60+ jezika

Izvršavajte predaje u C, C++, Javi, Pythonu, JavaScriptu, Go, Rustu, Rubyju i desecima drugih — a svima upravlja jedna jedinstvena API krajnja točka.

Izolirano izvršavanje u sandboxu

Svaka se predaja izvodi u sandboxu na razini kernela sa strogim ograničenjima CPU vremena, memorije i procesa, čime se sprječavaju smetnje između istovremenih izvršavanja.

Jednostavan HTTP JSON API

Stvorite predaju s izvornim kodom i ID-om jezika putem jednog POST zahtjeva i anketirajte ili čekajte sinkrono za presudu, izlaz i statistiku izvođenja.

Autentifikacija i autorizacija

Zaštitite API s konfigurabilnim zaglavljima tokena za autentifikaciju i autorizaciju, omogućujući kontrolirani pristup samo pouzdanim klijentima.

Asinkroni skup radnika

Zaseban radni proces prazni red čekanja za izvršavanje iz Redisa, tako da API poslužitelj ostaje responzivan pri velikom broju podnesaka.

Ugrađeno ograničavanje brzine

Ograničavanje brzine po klijentu može se konfigurirati kako bi se spriječilo da jedan pozivatelj zasiti bazen izvršavanja na zajedničkoj implementaciji.

Zašto pokrenuti Judge0 CE na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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