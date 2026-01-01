Postavite XBackBone uz instalaciju jednim klikom.
Samohostirani lagani poslužitelj za dijeljenje datoteka i snimki zaslona s punom podrškom za ShareX, ScreenCloud i Flameshot.
Odaberite VPS plan za XBackBone
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz XBackBone
XBackBone je lagani PHP upravitelj datoteka i host slika dizajniran oko popularnog ShareX radnog procesa za prijenos. Ispustite snimku zaslona ili datoteku u ShareX (ili ScreenCloud, Flameshot, ili bilo koji kompatibilni klijent) i XBackBone je odmah hostira iza kratkog URL-a koji se može dijeliti — s pregledom markdowna, prikazom sirovog teksta, prikazom galerije i ugrađenim kvotama po korisniku.
Samostalno hostiranje XBackBonea na VPS-u zamjenjuje komercijalne hostove slika i pastebin usluge s infrastrukturom koju u potpunosti kontrolirate. Višekorisnički računi, dozvole temeljene na ulogama i ugrađena OAuth integracija čine ga prikladnim i za pojedince i za male timove koji žele privatnu krajnju točku za snimke zaslona i ispuštanje datoteka.
XBackBone ključne značajke
Izvorna ShareX učitavanja
Ispustite datoteke u ShareX, ScreenCloud ili Flameshot i XBackBone ih odmah hostira putem standardnog API-ja za prijenos.
Galerija i pregledi
Prikaz galerije preglednika s automatski generiranim sličicama, plus ugrađeno prikazivanje za slike, video, audio i Markdown sadržaj.
Višekorisnički računi
Računi po korisniku s dozvolama temeljenim na ulogama i pojedinačnim kvotama omogućuju timovima ili obiteljima da dijele jedan poslužitelj bez međusobnog prelaženja knjižnica.
Javne i privatne veze
Svako učitavanje generira kratki URL s opcionalnom zaštitom lozinkom, istekom i načinima jednokratnog pristupa za osjetljiv sadržaj.
OAuth i SSO podrška
Ugrađena OAuth integracija s Googleom, Discordom i GitLabom eliminira zasebno upravljanje računima za timove koji su već na tim platformama.
Zašto pokrenuti XBackBone na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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