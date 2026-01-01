Do 69% popusta za XBackBone

Postavite XBackBone uz instalaciju jednim klikom.

Samohostirani lagani poslužitelj za dijeljenje datoteka i snimki zaslona s punom podrškom za ShareX, ScreenCloud i Flameshot.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite XBackBone uz instalaciju jednim klikom.

Odaberite VPS plan za XBackBone

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz XBackBone

XBackBone je lagani PHP upravitelj datoteka i host slika dizajniran oko popularnog ShareX radnog procesa za prijenos. Ispustite snimku zaslona ili datoteku u ShareX (ili ScreenCloud, Flameshot, ili bilo koji kompatibilni klijent) i XBackBone je odmah hostira iza kratkog URL-a koji se može dijeliti — s pregledom markdowna, prikazom sirovog teksta, prikazom galerije i ugrađenim kvotama po korisniku.

Samostalno hostiranje XBackBonea na VPS-u zamjenjuje komercijalne hostove slika i pastebin usluge s infrastrukturom koju u potpunosti kontrolirate. Višekorisnički računi, dozvole temeljene na ulogama i ugrađena OAuth integracija čine ga prikladnim i za pojedince i za male timove koji žele privatnu krajnju točku za snimke zaslona i ispuštanje datoteka.

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Što možete izgraditi uz {name}

XBackBone ključne značajke

Izvorna ShareX učitavanja

Ispustite datoteke u ShareX, ScreenCloud ili Flameshot i XBackBone ih odmah hostira putem standardnog API-ja za prijenos.

Galerija i pregledi

Prikaz galerije preglednika s automatski generiranim sličicama, plus ugrađeno prikazivanje za slike, video, audio i Markdown sadržaj.

Višekorisnički računi

Računi po korisniku s dozvolama temeljenim na ulogama i pojedinačnim kvotama omogućuju timovima ili obiteljima da dijele jedan poslužitelj bez međusobnog prelaženja knjižnica.

Javne i privatne veze

Svako učitavanje generira kratki URL s opcionalnom zaštitom lozinkom, istekom i načinima jednokratnog pristupa za osjetljiv sadržaj.

OAuth i SSO podrška

Ugrađena OAuth integracija s Googleom, Discordom i GitLabom eliminira zasebno upravljanje računima za timove koji su već na tim platformama.

Zašto pokrenuti XBackBone na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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