XBackBone je lagani PHP upravitelj datoteka i host slika dizajniran oko popularnog ShareX radnog procesa za prijenos. Ispustite snimku zaslona ili datoteku u ShareX (ili ScreenCloud, Flameshot, ili bilo koji kompatibilni klijent) i XBackBone je odmah hostira iza kratkog URL-a koji se može dijeliti — s pregledom markdowna, prikazom sirovog teksta, prikazom galerije i ugrađenim kvotama po korisniku.

Samostalno hostiranje XBackBonea na VPS-u zamjenjuje komercijalne hostove slika i pastebin usluge s infrastrukturom koju u potpunosti kontrolirate. Višekorisnički računi, dozvole temeljene na ulogama i ugrađena OAuth integracija čine ga prikladnim i za pojedince i za male timove koji žele privatnu krajnju točku za snimke zaslona i ispuštanje datoteka.