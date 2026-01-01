Kafbat Kafka UI je besplatna, open-source web nadzorna ploča za upravljanje Apache Kafka klasterima. Kao nasljednik Provectus kafka-ui-ja, vođen zajednicom, donosi dotjerano sučelje za pregled brokera, upravljanje temama, pregledavanje poruka i praćenje kašnjenja potrošačkih grupa — sve bez alata naredbenog retka. Podrška za više klastera omogućuje vam upravljanje svakim Kafka okruženjem s jedne nadzorne ploče.

Samostalno hostiranje Kafbat Kafka UI-ja na vlastitom VPS-u čuva vaše podatke poruka i vjerodajnice klastera u potpunosti unutar vaše infrastrukture. Ovaj predložak uključuje Kafka broker s jednim čvorom koji radi u KRaft načinu rada (nije potreban ZooKeeper), pružajući vam Kafka stog spreman za proizvodnju koji je spreman jednim klikom.