Postavite Kafbat Kafka UI instalacijom jednim klikom.
Web sučelje otvorenog koda za upravljanje i nadzor Apache Kafka klastera, nasljednik popularnog Provectus kafka-ui projekta.
Odaberite VPS plan za Kafbat Kafka UI
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Kafbat Kafka UI
Kafbat Kafka UI je besplatna, open-source web nadzorna ploča za upravljanje Apache Kafka klasterima. Kao nasljednik Provectus kafka-ui-ja, vođen zajednicom, donosi dotjerano sučelje za pregled brokera, upravljanje temama, pregledavanje poruka i praćenje kašnjenja potrošačkih grupa — sve bez alata naredbenog retka. Podrška za više klastera omogućuje vam upravljanje svakim Kafka okruženjem s jedne nadzorne ploče.
Samostalno hostiranje Kafbat Kafka UI-ja na vlastitom VPS-u čuva vaše podatke poruka i vjerodajnice klastera u potpunosti unutar vaše infrastrukture. Ovaj predložak uključuje Kafka broker s jednim čvorom koji radi u KRaft načinu rada (nije potreban ZooKeeper), pružajući vam Kafka stog spreman za proizvodnju koji je spreman jednim klikom.
Kafbat Kafka UI ključne značajke
Upravljanje temama
Kreirajte, konfigurirajte i brišite teme s postavkama particioniranja i replikacije u stvarnom vremenu bez korištenja Kafka CLI-ja.
Preglednik poruka
Istražite Kafka poruke u JSON, običnom tekstu ili Avro formatima uz filtriranje temeljeno na CEL-u kako biste pronašli točno zapise koji su vam potrebni.
Praćenje potrošačke grupe
Pratite pomake potrošačkih grupa, dodjele particija i metrike kašnjenja kako biste uhvatili uska grla u obradi prije nego što utječu na nizvodne sustave.
Podrška za više klastera
Povežite više Kafka klastera na jednu nadzornu ploču i prebacujte se između njih trenutno za centralizirani pregled kroz okruženja.
KRaft Mode Broker
Ugrađeni Kafka broker radi u KRaft načinu rada — bez ovisnosti o ZooKeeperu — pojednostavljujući implementaciju i smanjujući operativni otisak.
Zašto pokrenuti Kafbat Kafka UI na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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