Cross-seed je alat za automatizaciju otvorenog koda dizajniran da pomogne korisnicima torrenta pronaći i dodati cross-seedove — torrente koji postoje na više privatnih trackera, ali dijele identične datoteke. Uspoređujući vaša postojeća preuzimanja s indeksatorima poput Prowlarr-a ili Jackett-a, identificira podudarne objave i automatski ih dodaje vašem torrent klijentu, omogućujući vam da seedate na dodatnim trackerima bez ponovnog preuzimanja podataka.

Pokretanje Cross-seeda na VPS-u osigurava kontinuirani rad 24/7, skenirajući nove cross-seed prilike kad god se pojave. Integrira se s popularnim torrent klijentima uključujući qBittorrent, Deluge i rTorrent, i podržava podudaranje temeljeno na podacima koje funkcionira čak i kada se nazivi objava razlikuju na različitim trackerima.