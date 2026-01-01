Postavite Cross-seed instalacijom jednim klikom.
Automatizirani alat za cross-seeding koji pronalazi podudarne torrente na privatnim trackerima kako bi maksimizirao vaš omjer seedanja.
Odaberite VPS plan za Cross-seed
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Cross-seed
Cross-seed je alat za automatizaciju otvorenog koda dizajniran da pomogne korisnicima torrenta pronaći i dodati cross-seedove — torrente koji postoje na više privatnih trackera, ali dijele identične datoteke. Uspoređujući vaša postojeća preuzimanja s indeksatorima poput Prowlarr-a ili Jackett-a, identificira podudarne objave i automatski ih dodaje vašem torrent klijentu, omogućujući vam da seedate na dodatnim trackerima bez ponovnog preuzimanja podataka.
Pokretanje Cross-seeda na VPS-u osigurava kontinuirani rad 24/7, skenirajući nove cross-seed prilike kad god se pojave. Integrira se s popularnim torrent klijentima uključujući qBittorrent, Deluge i rTorrent, i podržava podudaranje temeljeno na podacima koje funkcionira čak i kada se nazivi objava razlikuju na različitim trackerima.
Cross-seed ključne značajke
Automatsko unakrsno sijanje
Skenira vaša postojeća preuzimanja i pronalazi odgovarajuće torrente na drugim trackerima kako biste mogli više seedati bez preuzimanja ičega dodatnog.
Podrška za višestruko praćenje
Povezuje se s Prowlarr-om ili Jackett-om za istovremeno pretraživanje desetaka privatnih i javnih trackera iz jedne konfiguracije.
Integracija torrent klijenta
Radi izvorno s qBittorrentom, Delugeom, Transmissionom i rTorrentom za ubrizgavanje cross-seed torrenta izravno u vaš klijent.
Usklađivanje temeljeno na podacima
Uspoređuje torrente prema sadržaju datoteke i veličini umjesto samo prema nazivima, hvatajući cross-seeds čak i kada se nazivi izdanja razlikuju između trackera.
Daemon mod
Radi kao trajna pozadinska usluga koja prati nova preuzimanja i automatski pronalazi prilike za unakrsno sijanje u stvarnom vremenu.
Zašto pokrenuti Cross-seed na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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