Postavite NoteDiscovery instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirana baza znanja u markdownu s grafičkim prikazom, povratnim vezama i ugrađenom AI integracijom putem MCP-a.
Odaberite VPS plan za NoteDiscovery
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz NoteDiscovery
NoteDiscovery je lagana, samostalno hostirana aplikacija za bilježenje i bazu znanja koja sav sadržaj pohranjuje kao obične Markdown datoteke na disku — bez baze podataka, bez vanjskih usluga, bez ovisnosti o dobavljaču. Uređivač podržava pregled uživo, LaTeX matematiku, Mermaid dijagrame, blokove koda s istaknutom sintaksom i automatsko spremanje. Interaktivni grafički prikaz vizualizira veze između bilješki putem wikilinkova, a ploča s povratnim vezama prikazuje koje bilješke referenciraju trenutnu — tijek rada povezanog razmišljanja koji alate poput Obsidiana čini popularnima, dostupan u potpunosti na vašem vlastitom poslužitelju.
Ugrađeni MCP (Model Context Protocol) poslužitelj omogućuje AI asistentima poput Claudea i Cursora izravno pretraživanje i ažuriranje vaših bilješki, čineći NoteDiscovery jednom od rijetkih samostalno hostiranih aplikacija za bilješke s izvornom integracijom AI agenta odmah po instalaciji.
NoteDiscovery ključne značajke
Prikaz grafa i povratne veze
Vizualizirajte veze između bilješki kao interaktivni graf i pogledajte koje bilješke referenciraju trenutnu — što olakšava navigaciju kroz rastuću bazu znanja.
Ugrađeni MCP server
Podrška za Native Model Context Protocol omogućuje AI pomoćnicima poput Claudea i Cursora da izravno čitaju i pišu vaše bilješke, bez dodatnih dodataka ili konfiguracije.
Bogati Markdown uređivač
Pregled uživo, LaTeX matematičko renderiranje, Mermaid dijagrami, isticanje sintakse za više od 50 jezika i uređivanje s podijeljenim zaslonom u jednom sučelju temeljenom na pregledniku.
Javno dijeljenje bilješki
Generirajte dijeljivi URL zaštićen tokenom s QR kodom za bilo koju bilješku, tako da možete dijeliti pojedinačne stranice bez izlaganja cijele baze znanja.
Podrška za crtanje i medije
Ugradite slike, audio, video i PDF-ove s ugrađenim pregledom te stvarajte skice unutar aplikacije spremljene kao PNG datoteke uz vaše Markdown bilješke.
Zašto pokrenuti NoteDiscovery na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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