NoteDiscovery je lagana, samostalno hostirana aplikacija za bilježenje i bazu znanja koja sav sadržaj pohranjuje kao obične Markdown datoteke na disku — bez baze podataka, bez vanjskih usluga, bez ovisnosti o dobavljaču. Uređivač podržava pregled uživo, LaTeX matematiku, Mermaid dijagrame, blokove koda s istaknutom sintaksom i automatsko spremanje. Interaktivni grafički prikaz vizualizira veze između bilješki putem wikilinkova, a ploča s povratnim vezama prikazuje koje bilješke referenciraju trenutnu — tijek rada povezanog razmišljanja koji alate poput Obsidiana čini popularnima, dostupan u potpunosti na vašem vlastitom poslužitelju.

Ugrađeni MCP (Model Context Protocol) poslužitelj omogućuje AI asistentima poput Claudea i Cursora izravno pretraživanje i ažuriranje vaših bilješki, čineći NoteDiscovery jednom od rijetkih samostalno hostiranih aplikacija za bilješke s izvornom integracijom AI agenta odmah po instalaciji.