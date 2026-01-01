Postavite ScyllaDB instalacijom jednim klikom.
Visokopropusna NoSQL baza podataka, izravno kompatibilna s Apache Cassandrom i Amazon DynamoDB-om.
Odaberite VPS plan za ScyllaDB
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ScyllaDB
ScyllaDB je open-source, distribuirana NoSQL baza podataka širokih stupaca napisana u C++ na Seastar shard-per-core okviru. Govori Cassandra Query Language (CQL) i Amazon DynamoDB API izvorno, tako da se postojeće Cassandra i DynamoDB aplikacije povezuju bez promjena koda dok rade na djeliću hardvera.
Samostalno hostiranje ScyllaDB-a na vlastitom VPS-u pruža aplikacijama predvidivu latenciju od jednocifrenih milisekundi za radna opterećenja vremenskih serija, IoT-a, razmjene poruka, otkrivanja prijevara i korisničkih profila — bez cijena po operaciji, bez ograničenja kapaciteta čitanja/pisanja i bez ovisnosti o dobavljaču za upravljani Cassandra ili DynamoDB sloj.
ScyllaDB ključne značajke
Kompatibilan s Cassandrom
Nativno podržava CQL i svaki Cassandra driver, tako da se postojeće Cassandra aplikacije povezuju mijenjanjem samo adrese hosta.
DynamoDB API
Ugrađeno Alternator sučelje prihvaća Amazon DynamoDB žičani protokol, omogućujući DynamoDB klijentima da rade neizmijenjeni na samostalno hostiranoj infrastrukturi.
Shard-Per-Core Engine
Seastar okvir prikvačuje jednu particiju svakoj jezgri procesora za izvršavanje bez zaključavanja i bez dijeljenja koje zasićuje sve jezgre pod opterećenjem.
Ugrađene Prometheus metrike
Izvorna /metrics krajnja točka izlaže stotine internih podataka baze podataka za Prometheus, Grafana i ScyllaDB Monitoring Stack.
Autorizacija na razini retka
CassandraAuthorizer provodi dozvole po ulozi na keyspaceovima, tablicama i redovima tako da se svaka aplikacija povezuje s najmanjim potrebnim privilegijama.
Linearno skalabilno
Dodajte čvorove za horizontalno skaliranje propusnosti i pohrane — klasteri rutinski obuhvaćaju desetke čvorova koji obrađuju milijune operacija u sekundi.
Zašto pokrenuti ScyllaDB na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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