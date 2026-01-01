ScyllaDB je open-source, distribuirana NoSQL baza podataka širokih stupaca napisana u C++ na Seastar shard-per-core okviru. Govori Cassandra Query Language (CQL) i Amazon DynamoDB API izvorno, tako da se postojeće Cassandra i DynamoDB aplikacije povezuju bez promjena koda dok rade na djeliću hardvera.

Samostalno hostiranje ScyllaDB-a na vlastitom VPS-u pruža aplikacijama predvidivu latenciju od jednocifrenih milisekundi za radna opterećenja vremenskih serija, IoT-a, razmjene poruka, otkrivanja prijevara i korisničkih profila — bez cijena po operaciji, bez ograničenja kapaciteta čitanja/pisanja i bez ovisnosti o dobavljaču za upravljani Cassandra ili DynamoDB sloj.