Postavite ClassicPress instalacijom jednim klikom.
WordPress izvedenica koja zadržava iskustvo klasičnog uređivača s poboljšanom stabilnošću i bez složenosti Gutenberga.
Odaberite VPS plan za ClassicPress
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ClassicPress
ClassicPress je fork WordPressa vođen zajednicom koji čuva poznati klasični uređivač TinyMCE, dok uklanja Gutenberg blok uređivač i opterećenje performansi koje on uvodi. Održava kompatibilnost s većinom postojećih WordPress tema i dodataka, čineći ga jednostavnim putem migracije za web stranice i developere koji preferiraju predvidljivo, stabilno ponašanje CMS-a umjesto stalnih promjena sučelja.
Samostalno hostiranje ClassicPressa na vašem VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad PHP konfiguracijom, optimizacijom baze podataka i vremenom ažuriranja — eliminirajući ograničenja upravljanog WordPress hostinga dok zadržavate WordPress ekosustav koji već poznajete.
ClassicPress ključne značajke
Klasični uređivač očuvan
Zadržava TinyMCE uređivač koji poznaju korisnici WordPressa, tako da kreatori sadržaja mogu produktivno raditi bez učenja novog sučelja temeljenog na blokovima.
Kompatibilnost WordPress dodataka
Radi s tisućama postojećih WordPress dodataka i tema, tako da migrirate bez ponovne izrade vaše stranice ili zamjene vašeg postojećeg skupa alata.
Stabilni ciklusi ažuriranja
Dugoročna podrška znači da su ažuriranja predvidiva i kompatibilna unatrag, smanjujući rizik da se dodaci pokvare nakon nadogradnje jezgre.
Poboljšane performanse
Uklanjanje Gutenbergovog JavaScript opterećenja rezultira bržim učitavanjem stranica i manjom potrošnjom resursa poslužitelja u usporedbi s ekvivalentnim modernim WordPress instalacijama.
Potpuna kontrola prilagodbe
Prilagođeni tipovi objava, upravljanje ulogama i podrška za podređene teme pružaju programerima istu fleksibilnost kao WordPress, s stabilnijim temeljima ispod njega.
Zašto pokrenuti ClassicPress na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.