ClassicPress je fork WordPressa vođen zajednicom koji čuva poznati klasični uređivač TinyMCE, dok uklanja Gutenberg blok uređivač i opterećenje performansi koje on uvodi. Održava kompatibilnost s većinom postojećih WordPress tema i dodataka, čineći ga jednostavnim putem migracije za web stranice i developere koji preferiraju predvidljivo, stabilno ponašanje CMS-a umjesto stalnih promjena sučelja.

Samostalno hostiranje ClassicPressa na vašem VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad PHP konfiguracijom, optimizacijom baze podataka i vremenom ažuriranja — eliminirajući ograničenja upravljanog WordPress hostinga dok zadržavate WordPress ekosustav koji već poznajete.