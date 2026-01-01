Horilla je potpuno otvorena platforma za upravljanje ljudskim resursima i CRM izgrađena na Django i PostgreSQL. Objedinjuje cijeli životni ciklus zaposlenika — zapošljavanje, uvođenje u posao, evidenciju radnog vremena, godišnje odmore, obračun plaća, procjenu učinka, podršku i odlazak iz tvrtke — zajedno s ugrađenim CRM-om za prodajne cjevovode i evidenciju kupaca, zamjenjujući nekoliko SaaS alata jednim samostalno hostiranim sustavom.

Samostalno hostiranje Horille na vašem vlastitom VPS-u drži osjetljive podatke zaposlenika, plaće i evidenciju kupaca pod vašom izravnom kontrolom bez naknada po korisniku. Zadržavate potpuni pristup bazi podataka za prilagođeno izvještavanje i integracije, plus slobodu proširenja modula bez čekanja na planove dobavljača.