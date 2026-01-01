Implementirajte Horillu instalacijom jednim klikom.
Besplatna HR i CRM platforma otvorenog koda koja obuhvaća zaposlenike, obračun plaća, zapošljavanje i evidenciju radnog vremena.
Odaberite VPS plan za Horilla
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Horilla
Horilla je potpuno otvorena platforma za upravljanje ljudskim resursima i CRM izgrađena na Django i PostgreSQL. Objedinjuje cijeli životni ciklus zaposlenika — zapošljavanje, uvođenje u posao, evidenciju radnog vremena, godišnje odmore, obračun plaća, procjenu učinka, podršku i odlazak iz tvrtke — zajedno s ugrađenim CRM-om za prodajne cjevovode i evidenciju kupaca, zamjenjujući nekoliko SaaS alata jednim samostalno hostiranim sustavom.
Samostalno hostiranje Horille na vašem vlastitom VPS-u drži osjetljive podatke zaposlenika, plaće i evidenciju kupaca pod vašom izravnom kontrolom bez naknada po korisniku. Zadržavate potpuni pristup bazi podataka za prilagođeno izvještavanje i integracije, plus slobodu proširenja modula bez čekanja na planove dobavljača.
Horilla ključne značajke
Zapošljavanje i uvođenje u posao
Pratite natječaje za posao, tijekove kandidata, faze intervjua i zadatke uvođenja u posao bez zasebnog ATS-a ili alata za uvođenje u posao.
Prisutnost i dopust
Upravljajte rasporedima smjena, biometrijskom evidencijom radnog vremena, pravima na dopust i tijekovima rada za odobravanje za cijelu radnu snagu.
Ugrađeni obračun plaća
Konfigurirajte ugovore, naknade, odbitke i porezna pravila, zatim pokrenite obračunske cikluse s generiranjem platnih lista izravno unutar Horille.
Izvedba i ciljevi
Definirajte KPI-jeve i OKR-ove, pokrenite cikluse 360-stupanjskih povratnih informacija i povežite individualne ciljeve s organizacijskim ciljevima.
Integrirani CRM
Upravljajte potencijalnim klijentima, prilikama, korisničkim računima i prodajnim kanalima zajedno s podacima o ljudskim resursima u jedinstvenoj bazi podataka.
Modularni REST API
Svaki modul dolazi s dokumentiranim REST API-jem za integraciju Horille s pružateljima platnih usluga, sustavima identiteta i BI alatima.
Zašto pokrenuti Horilla na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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