Leantime je sustav za upravljanje projektima otvorenog koda izgrađen posebno za timove kojima je potrebna snažna koordinacija bez složenih PM metodologija. Kombinira Kanban ploče, Gantt dijagrame, evidenciju radnog vremena, wikije i jedinstvene strateške alate poput Lean Canvasa i SWOT analize u jednoj kohezivnoj platformi — dostupnoj na više od 20 jezika s podrškom za LDAP i OIDC za poslovna okruženja.

Samostalno hostiranje Leantimea na vašem VPS-u znači neograničen broj korisnika, neograničen broj projekata i bez troškova licenciranja po korisniku. Vaši projektni podaci, strateški planovi i povijest tima ostaju na infrastrukturi koju vi kontrolirate, podržani MariaDB-om za pouzdanu postojanost.