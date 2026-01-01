Postavite Leantime instalacijom jednim klikom.
Platforma za upravljanje projektima otvorenog koda, namijenjena ne-voditeljima projekata, koja kombinira alate za strategiju, planiranje i izvršavanje.
Odaberite VPS plan za Leantime
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Leantime
Leantime je sustav za upravljanje projektima otvorenog koda izgrađen posebno za timove kojima je potrebna snažna koordinacija bez složenih PM metodologija. Kombinira Kanban ploče, Gantt dijagrame, evidenciju radnog vremena, wikije i jedinstvene strateške alate poput Lean Canvasa i SWOT analize u jednoj kohezivnoj platformi — dostupnoj na više od 20 jezika s podrškom za LDAP i OIDC za poslovna okruženja.
Samostalno hostiranje Leantimea na vašem VPS-u znači neograničen broj korisnika, neograničen broj projekata i bez troškova licenciranja po korisniku. Vaši projektni podaci, strateški planovi i povijest tima ostaju na infrastrukturi koju vi kontrolirate, podržani MariaDB-om za pouzdanu postojanost.
Leantime ključne značajke
Višestruki prikazi zadataka
Prebacujte se između Kanban ploča, Ganttovih grafikona, kalendara, popisa i prikaza tablice kako biste se prilagodili načinu rada koji vaš tim preferira.
Alati za strateško planiranje
Izradite Lean Canvas, Business Model Canvas i SWOT analizu izravno na platformi kako biste uskladili svakodnevne zadatke s poslovnim ciljevima.
Ugrađeno praćenje vremena
Zabilježite sate za zadatke i projekte za precizno fakturiranje, obračun plaća i analizu troškova projekta bez zasebnog alata.
Neograničeno korisnika
Dodajte onoliko članova tima koliko je potrebno s dozvolama temeljenim na ulogama po projektu i bez naknada za licenciranje po korisniku.
Poslovna autentifikacija
Povežite se s LDAP ili OIDC pružateljima i omogućite dvofaktorsku autentifikaciju za sigurnosne standarde cijele organizacije.
Zašto pokrenuti Leantime na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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