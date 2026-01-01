Postavite Watcharr instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostana lista gledanih filmova, TV serija, animea i igara s modernim korisničkim sučeljem i ugrađenim korisničkim računima.
Odaberite VPS plan za Watcharr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Watcharr
Watcharr je pratitelj popisa gledanih sadržaja otvorenog koda koji objedinjuje filmove, TV serije, anime i videoigre u jedinstvenu samostalno hostiranu biblioteku. Izgrađen s Go i SvelteKitom, povlači metapodatke iz TMDB-a, IGDB-a, AniLista i Jikana tako da svaki unos dolazi s plakatima, glumačkom postavom i detaljima epizoda bez ručnog unosa.
Samostalno hostiranje na vašem vlastitom VPS-u drži vašu povijest gledanja, ocjene i aktivnost prijatelja podalje od usluga trećih strana poput Trakt-a ili MyAnimeList-a. Ugrađena autentifikacija korisnika, sinkronizacija s Jellyfinom i Plexom te lagana SQLite pohrana čine ga prikladnim za samostalne pratitelje, kućanstva i male zajednice.
Watcharr ključne značajke
Objedinjeno praćenje
Pratite filmove, TV serije, anime i igre usporedo u jednoj biblioteci umjesto da se prebacujete između zasebnih aplikacija za svaki medij.
Status i ocjene
Označite unose kao planirano, gledanje, završeno, na čekanju ili odbačeno, te priložite osobne ocjene od 10 bodova i razmišljanja uz svaki naslov.
Bogati izvori metapodataka
Dohvaća postere, glumačku postavu, popise epizoda i datume izlaska s TMDB-a, IGDB-a, AniLista i Jikana tako da vaša biblioteka ostaje točna bez ručnih izmjena.
Ugrađena autentifikacija
Izvorni korisnički računi s opcionalnom Jellyfin, Plex i OIDC prijavom omogućuju kućanstvima i malim zajednicama sigurno dijeljenje instance.
Aktivnosti i prijatelji
Pratite druge korisnike na vašoj instanci, pregledavajte njihove javne popise i pratite uživo promjene statusa i nove ocjene.
Lagan Go binarni
Jedan spremnik s ugrađenim SQLite-om koristi minimalno CPU-a i memorije, tako da radi udobno na najmanjim VPS planovima.
Zašto pokrenuti Watcharr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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