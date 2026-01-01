Watcharr je pratitelj popisa gledanih sadržaja otvorenog koda koji objedinjuje filmove, TV serije, anime i videoigre u jedinstvenu samostalno hostiranu biblioteku. Izgrađen s Go i SvelteKitom, povlači metapodatke iz TMDB-a, IGDB-a, AniLista i Jikana tako da svaki unos dolazi s plakatima, glumačkom postavom i detaljima epizoda bez ručnog unosa.

Samostalno hostiranje na vašem vlastitom VPS-u drži vašu povijest gledanja, ocjene i aktivnost prijatelja podalje od usluga trećih strana poput Trakt-a ili MyAnimeList-a. Ugrađena autentifikacija korisnika, sinkronizacija s Jellyfinom i Plexom te lagana SQLite pohrana čine ga prikladnim za samostalne pratitelje, kućanstva i male zajednice.