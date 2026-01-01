Postavite Open Agent instalacijom jednim klikom.
Samohostirana platforma AI asistenta s orkestracijom LLM-a, RAG bazama znanja, petljama agenata i integracijama MCP alata.
Odaberite VPS plan za Open Agent
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Open Agent
Open Agent je samohostirana platforma AI agenta spremna za produkciju koja povezuje velike jezične modele s vašim podacima i alatima. Podržava više od 28 pružatelja modela putem jedinstvenog sučelja, pretvarajući dokumente, wikije i baze podataka u pretražive RAG baze znanja koje vaše agente temelje na točnom kontekstu.
Postavljanje Open Agenta na vašem vlastitom VPS-u čuva osjetljive razgovore i vlasničke dokumente izvan infrastrukture trećih strana. Kontrola pristupa temeljena na ulogama, SSO integracija i višekorisnički radni prostori čine ga prikladnim za timove i poduzeća koja trebaju upravljanje bez žrtvovanja fleksibilnosti.
Open Agent ključne značajke
Podrška za LLM od više davatelja
Povežite se s 28+ pružatelja modela uključujući OpenAI, DeepSeek i lokalne modele putem standardiziranog apstrakcijskog sloja.
Ugrađeni RAG pipeline
Unesite PDF-ove, wikije i dokumente u semantičke vektorske pohrane tako da agenti automatski dohvaćaju točan, utemeljen kontekst.
Integracije MCP alata
Proširite mogućnosti agenta s poslužiteljima Model Context Protocol koji se povezuju s vanjskim API-jima, bazama podataka i alatima za automatizaciju.
Korporativna kontrola pristupa
Upravljajte korisnicima s dozvolama temeljenim na ulogama, SSO-om putem OIDC-a, OAuth2, LDAP-a i SAML-a, te izoliranim radnim prostorima s više zakupaca.
Orkestracija agentske petlje
Definirajte višestupanjske tijekove rada agenta s petljama pozivanja alata, logikom ponovnog pokušaja i revizijskim zapisivanjem za pouzdanost na razini proizvodnje.
Zašto pokrenuti Open Agent na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.