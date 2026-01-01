Open Agent je samohostirana platforma AI agenta spremna za produkciju koja povezuje velike jezične modele s vašim podacima i alatima. Podržava više od 28 pružatelja modela putem jedinstvenog sučelja, pretvarajući dokumente, wikije i baze podataka u pretražive RAG baze znanja koje vaše agente temelje na točnom kontekstu.

Postavljanje Open Agenta na vašem vlastitom VPS-u čuva osjetljive razgovore i vlasničke dokumente izvan infrastrukture trećih strana. Kontrola pristupa temeljena na ulogama, SSO integracija i višekorisnički radni prostori čine ga prikladnim za timove i poduzeća koja trebaju upravljanje bez žrtvovanja fleksibilnosti.