Postavite Pingvin Share instalacijom jednim klikom.
Alternativa WeTransferu s vlastitim hostingom za dijeljenje datoteka bilo koje veličine putem sigurnih veza s vremenskim ograničenjem, sa zaštitom lozinkom i bez pohrane treće strane.
Odaberite VPS plan za Pingvin Share
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.
Što možete izgraditi uz Pingvin Share
Pingvin Share je moderna platforma za dijeljenje datoteka s vlastitim hostingom koja vam nudi alternativu koja poštuje privatnost za WeTransfer, Dropbox Transfer i Firefox Send. Dijelite datoteke bilo koje veličine putem sigurnih veza s vremenskim ograničenjem, s podesivim datumima isteka, ograničenjima posjetitelja i zaštitom lozinkom — sve bez prijenosa na poslužitelje trećih strana.
Samostalno hostiranje na vašem VPS-u znači da nema ograničenja veličine datoteka nametnutih pretplatničkim razinama, nema rizika od skeniranja ili brisanja sadržaja i potpunu usklađenost sa zahtjevima za rezidenciju podataka. Veze za obrnuto dijeljenje omogućuju drugima da izravno prenose datoteke vama, a OIDC i LDAP integracija podržava radne tijekove provjere autentičnosti poduzeća odmah po instalaciji.
Pingvin Share ključne značajke
Nema ograničenja veličine datoteke
Dijelite datoteke bilo koje veličine, ograničene samo prostorom na disku vašeg VPS-a, bez ograničenja prijenosa po datoteci ili po mjesecu.
Sigurne vremenski ograničene poveznice
Postavite datume isteka i ograničenja posjetitelja za svako dijeljenje tako da veze automatski prestaju funkcionirati nakon što su ispunjeni vaši odabrani uvjeti.
Zaštita lozinkom
Zaštitite osjetljive dijeljene datoteke lozinkom kako bi samo namijenjeni primatelji mogli pristupiti preuzetim datotekama.
Obrnute dionice
Generirajte veze za prijenos koje drugima omogućuju slanje datoteka izravno vama bez potrebe za računom ili otkrivanja vaše pohrane.
Autentifikacija poduzeća
OIDC i LDAP integracija omogućuje organizacijama korištenje postojećih pružatelja identiteta za centralizirano upravljanje pristupom.
Zašto pokrenuti Pingvin Share na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.
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