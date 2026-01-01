Pingvin Share je moderna platforma za dijeljenje datoteka s vlastitim hostingom koja vam nudi alternativu koja poštuje privatnost za WeTransfer, Dropbox Transfer i Firefox Send. Dijelite datoteke bilo koje veličine putem sigurnih veza s vremenskim ograničenjem, s podesivim datumima isteka, ograničenjima posjetitelja i zaštitom lozinkom — sve bez prijenosa na poslužitelje trećih strana.

Samostalno hostiranje na vašem VPS-u znači da nema ograničenja veličine datoteka nametnutih pretplatničkim razinama, nema rizika od skeniranja ili brisanja sadržaja i potpunu usklađenost sa zahtjevima za rezidenciju podataka. Veze za obrnuto dijeljenje omogućuju drugima da izravno prenose datoteke vama, a OIDC i LDAP integracija podržava radne tijekove provjere autentičnosti poduzeća odmah po instalaciji.