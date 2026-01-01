Postavite Radicale jednim klikom.
Lagan, samostalno hostiran CalDAV i CardDAV poslužitelj za sinkronizaciju kalendara i kontakata na svim vašim uređajima.
Odaberite VPS plan za Radicale
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Radicale
Radicale je mali, jednostavan, bezbrižan CalDAV (kalendar) i CardDAV (kontakt) poslužitelj napisan u Pythonu. Koristi standardne protokole koje svaki moderni operativni sustav izvorno podržava — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — tako da se kalendari i kontakti sinkroniziraju s vašim uređajima bez instaliranja prilagođenih aplikacija ili proširenja preglednika.
Samostalno hostiranje Radicale-a na vašem VPS-u čuva svaki događaj, adresu i dijeljeni kalendar na infrastrukturi koju vi kontrolirate, umjesto da se preda kalendarskom SaaS-u. Poslužitelj pohranjuje zbirke kao obične datoteke na disku, ne zahtijeva bazu podataka i radi bez problema uz druge aplikacije zahvaljujući svom malom Python otisku.
Radicale ključne značajke
Standardni CalDAV i CardDAV
Izvorna sinkronizacija s iOS-om, macOS-om, Androidom, Thunderbirdom, Outlookom, GNOME-om i KDE-om bez klijenata trećih strana — svaki moderni OS podržava protokole odmah po instalaciji.
Datotečna pohrana
Kalendari i kontakti nalaze se kao obične iCalendar i vCard datoteke na disku — lako za sigurnosno kopiranje, kontrolu verzija ili migraciju bez izvoza baze podataka.
Višekorisnički s dijeljenjem
Svaki autentificirani korisnik dobiva vlastite kolekcije, s opcionalnim pravilima dijeljenja za dijeljene obiteljske ili timske kalendare.
Mali resursni otisak
Čisti Python poslužitelj bez baze podataka pokreće se u sekundama i koristi desetke megabajta memorije — savršeno za najmanje VPS planove.
Web admin sučelje
Ugrađeni UI preglednika omogućuje korisnicima pregledavanje kolekcija, kopiranje CalDAV/CardDAV URL-ova za postavljanje klijenta te provjeru da sve radi.
Reverse-proxy prijateljski
Dizajniran da stoji iza nginx-a, Apache-a ili Traefika s uzvodnom HTTPS terminacijom, tako da je implementacija jednostavna i sigurna.
Zašto pokrenuti Radicale na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.