Radicale je mali, jednostavan, bezbrižan CalDAV (kalendar) i CardDAV (kontakt) poslužitelj napisan u Pythonu. Koristi standardne protokole koje svaki moderni operativni sustav izvorno podržava — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — tako da se kalendari i kontakti sinkroniziraju s vašim uređajima bez instaliranja prilagođenih aplikacija ili proširenja preglednika.

Samostalno hostiranje Radicale-a na vašem VPS-u čuva svaki događaj, adresu i dijeljeni kalendar na infrastrukturi koju vi kontrolirate, umjesto da se preda kalendarskom SaaS-u. Poslužitelj pohranjuje zbirke kao obične datoteke na disku, ne zahtijeva bazu podataka i radi bez problema uz druge aplikacije zahvaljujući svom malom Python otisku.