Postavite Fasten Health instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran upravitelj elektroničkih medicinskih zapisa za osobnu i obiteljsku upotrebu koji objedinjuje zdravstvene podatke od pružatelja usluga i uređaja.
Odaberite VPS plan za Fasten Health
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Fasten Health
Fasten On-Prem je open-source samostalno hostiran upravitelj elektroničkih medicinskih zapisa (EMR) koji omogućuje pojedincima i obiteljima konsolidaciju zdravstvenih podataka od liječnika, bolnica, laboratorija i povezanih uređaja u jednu privatnu arhivu. Izgrađen na FHIR standardu zdravstvenih podataka i napisan u Go-u, on unosi zapise putem ručnog unosa i prijenosa FHIR Bundle-a izvezenih s pacijentskih portala, te ih prikazuje na jedinstvenoj vremenskoj traci uz bilješke, stanja, lijekove, alergije i laboratorijske rezultate.
Samostalno hostiranje Fastena na vašem vlastitom VPS-u čuva osobno prepoznatljive zdravstvene podatke unutar infrastrukture koju vi kontrolirate, umjesto kod SaaS pružatelja zdravstvenih zapisa — važno s obzirom na osjetljivost medicinske povijesti. Šifrirana SQLite baza podataka, jednobinarno Go okruženje za izvršavanje i registracija po korisniku znače da mali VPS udobno hostira potpuni osobni ili obiteljski zapis.
Fasten Health ključne značajke
Uvoz FHIR Bundle-a
Učitajte FHIR pakete izvezene iz pacijentskih portala ili drugih zdravstvenih sustava kako biste unijeli postojeću medicinsku povijest u arhivu.
FHIR-izvorna pohrana
Pohranite zapise u njihovom izvornom obliku FHIR resursa tako da strukturirani upiti, izvozi i daljnja obrada ostanu neovisni o dobavljaču.
Ručni unos zapisa
Dodajte laboratorijske rezultate, stanja, lijekove, cijepljenja i bilješke ručno za posjete, pružatelje usluga ili postojeće zapise koji prethode pristupu FHIR-u.
Obiteljski računi
Upravljajte podacima za partnere, djecu ili starije članove obitelji iz jedne instance s odvojenim korisničkim računima.
Šifrirana baza podataka
SQLite baza podataka je prema zadanim postavkama šifrirana u mirovanju, štiteći osjetljive zdravstvene zapise na disku od oportunističkog pristupa.
Privici dokumenata
Priložite skenirane dokumente, snimke i PDF-ove susretima kako bi cijela medicinska povijest bila na jednom mjestu koje se može pretraživati.
Zašto pokrenuti Fasten Health na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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