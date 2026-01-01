Fasten On-Prem je open-source samostalno hostiran upravitelj elektroničkih medicinskih zapisa (EMR) koji omogućuje pojedincima i obiteljima konsolidaciju zdravstvenih podataka od liječnika, bolnica, laboratorija i povezanih uređaja u jednu privatnu arhivu. Izgrađen na FHIR standardu zdravstvenih podataka i napisan u Go-u, on unosi zapise putem ručnog unosa i prijenosa FHIR Bundle-a izvezenih s pacijentskih portala, te ih prikazuje na jedinstvenoj vremenskoj traci uz bilješke, stanja, lijekove, alergije i laboratorijske rezultate.

Samostalno hostiranje Fastena na vašem vlastitom VPS-u čuva osobno prepoznatljive zdravstvene podatke unutar infrastrukture koju vi kontrolirate, umjesto kod SaaS pružatelja zdravstvenih zapisa — važno s obzirom na osjetljivost medicinske povijesti. Šifrirana SQLite baza podataka, jednobinarno Go okruženje za izvršavanje i registracija po korisniku znače da mali VPS udobno hostira potpuni osobni ili obiteljski zapis.