Dawarich je samohostirana alternativa Google Timelineu koja vašu povijest lokacija stavlja pod vašu kontrolu. Uvezite podatke iz izvoza Google Maps Timelinea, OwnTracksa, Strave, Immicha, GPX datoteka i drugih izvora kako biste izgradili bogat, pretraživ zapis o svim mjestima na kojima ste bili.

Platforma vizualizira vaše kretanje kao interaktivne karte s toplinskim kartama, linijama ruta i preklapanjima "magle rata". Ugrađena statistika prikazuje posjećene zemlje, istražene gradove i ukupnu prijeđenu udaljenost, dok vam alati za putovanja omogućuju bilježenje putovanja fotografijama i bilješkama. Dijeljenje obiteljske lokacije s individualnim kontrolama privatnosti čini ga prikladnim za kućnu upotrebu. Samostalno hostiranje čuva osjetljive podatke o lokaciji u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi, daleko od Googlea i drugih trećih strana.