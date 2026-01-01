Postavite Dawarich instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostana alternativa Google Timelineu za praćenje i vizualizaciju vaše potpune povijesti lokacija na interaktivnoj karti.
Odaberite VPS plan za Dawarich
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Dawarich
Dawarich je samohostirana alternativa Google Timelineu koja vašu povijest lokacija stavlja pod vašu kontrolu. Uvezite podatke iz izvoza Google Maps Timelinea, OwnTracksa, Strave, Immicha, GPX datoteka i drugih izvora kako biste izgradili bogat, pretraživ zapis o svim mjestima na kojima ste bili.
Platforma vizualizira vaše kretanje kao interaktivne karte s toplinskim kartama, linijama ruta i preklapanjima "magle rata". Ugrađena statistika prikazuje posjećene zemlje, istražene gradove i ukupnu prijeđenu udaljenost, dok vam alati za putovanja omogućuju bilježenje putovanja fotografijama i bilješkama. Dijeljenje obiteljske lokacije s individualnim kontrolama privatnosti čini ga prikladnim za kućnu upotrebu. Samostalno hostiranje čuva osjetljive podatke o lokaciji u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi, daleko od Googlea i drugih trećih strana.
Dawarich ključne značajke
Višeizvorni uvoz
Uvezite podatke o lokaciji iz Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, GPX datoteka i više kako biste izgradili potpunu povijesnu evidenciju.
Interaktivni prikazi karte
Istražite svoju povijest kao toplinske karte, linije ruta i prekrivače magle rata na potpuno interaktivnoj karti s prilagodljivim slojevima.
Statistika putovanja
Pogledajte koliko ste zemalja i gradova posjetili, koliko ste daleko putovali i pratite koliko ste dana proveli u svakoj zemlji.
Integracija fotografija
Povežite Immich ili Photoprism za preklapanje fotografija s geografskim oznakama na karti i povezivanje uspomena s određenim putovanjima i lokacijama.
Obiteljsko dijeljenje lokacije
Podijelite svoju lokaciju s članovima obitelji dok zadržavate individualne kontrole privatnosti tako da svaka osoba odlučuje što će otkriti.
Zašto pokrenuti Dawarich na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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