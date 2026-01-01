Postavite Workout Cool jednim klikom.
Platforma za fitness treniranje otvorenog koda za izradu planova vježbanja, praćenje napretka i upravljanje osobnom bibliotekom vježbi.
Odaberite VPS plan za Workout Cool
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Workout Cool
Workout Cool je samostalno hostirana platforma za fitness treniranje koja pruža sveobuhvatnu bazu podataka vježbi, alat za izradu strukturiranih planova vježbanja i praćenje sesija — sve radi na vašem vlastitom serveru bez pretplate ili dijeljenja podataka s trećim stranama. Korisnici mogu pregledavati vježbe s video demonstracijama uputa, izrađivati prilagođene programe vježbanja organizirane po mišićnim skupinama ili ciljevima treninga te bilježiti sesije treninga kako bi pratili performanse tijekom vremena.
Za razliku od hostiranih fitness aplikacija koje zaključavaju povijesne podatke iza pretplata, Workout Cool pohranjuje svu povijest treninga u PostgreSQL bazi podataka na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Platforma podržava autentifikaciju e-poštom i lozinkom uz opcionalni Google OAuth, a ugrađena biblioteka vježbi može se unaprijed popuniti uzorkom podataka pri prvom pokretanju.
Workout Cool ključne značajke
Zbirka vježbi
Pregledajte opsežnu bazu podataka vježbi s demonstracijama u video uputama, organiziranih po mišićnoj skupini, opremi i vrsti treninga.
Kreator plana vježbanja
Izradite strukturirane višednevne programe treninga s prilagođenim odabirom vježbi, serijama, ponavljanjima i periodima odmora za bilo koji fitness cilj.
Zapisivanje sesije
Zabilježite svaku sesiju treninga sa stvarnim podacima o izvedbi kako biste mogli pratiti napredak težine i volumen tijekom vremena.
Praćenje napretka
Vizualizirajte povećanje snage i dosljednost treninga s grafikonima koji prikazuju trendove izvedbe kroz sesije i programe vježbanja.
Filtriranje mišićnih skupina
Filtrirajte i otkrijte vježbe prema ciljanoj mišićnoj skupini za izgradnju uravnoteženih programa koji pokrivaju svaki dio tijela.
Zašto pokrenuti Workout Cool na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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