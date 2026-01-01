Workout Cool je samostalno hostirana platforma za fitness treniranje koja pruža sveobuhvatnu bazu podataka vježbi, alat za izradu strukturiranih planova vježbanja i praćenje sesija — sve radi na vašem vlastitom serveru bez pretplate ili dijeljenja podataka s trećim stranama. Korisnici mogu pregledavati vježbe s video demonstracijama uputa, izrađivati prilagođene programe vježbanja organizirane po mišićnim skupinama ili ciljevima treninga te bilježiti sesije treninga kako bi pratili performanse tijekom vremena.

Za razliku od hostiranih fitness aplikacija koje zaključavaju povijesne podatke iza pretplata, Workout Cool pohranjuje svu povijest treninga u PostgreSQL bazi podataka na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Platforma podržava autentifikaciju e-poštom i lozinkom uz opcionalni Google OAuth, a ugrađena biblioteka vježbi može se unaprijed popuniti uzorkom podataka pri prvom pokretanju.