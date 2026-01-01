Do 69% popusta za Workout Cool

Postavite Workout Cool jednim klikom.

Platforma za fitness treniranje otvorenog koda za izradu planova vježbanja, praćenje napretka i upravljanje osobnom bibliotekom vježbi.

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Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Workout Cool jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Workout Cool

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Workout Cool

Workout Cool je samostalno hostirana platforma za fitness treniranje koja pruža sveobuhvatnu bazu podataka vježbi, alat za izradu strukturiranih planova vježbanja i praćenje sesija — sve radi na vašem vlastitom serveru bez pretplate ili dijeljenja podataka s trećim stranama. Korisnici mogu pregledavati vježbe s video demonstracijama uputa, izrađivati prilagođene programe vježbanja organizirane po mišićnim skupinama ili ciljevima treninga te bilježiti sesije treninga kako bi pratili performanse tijekom vremena.

Za razliku od hostiranih fitness aplikacija koje zaključavaju povijesne podatke iza pretplata, Workout Cool pohranjuje svu povijest treninga u PostgreSQL bazi podataka na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Platforma podržava autentifikaciju e-poštom i lozinkom uz opcionalni Google OAuth, a ugrađena biblioteka vježbi može se unaprijed popuniti uzorkom podataka pri prvom pokretanju.

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Što možete izgraditi uz {name}

Workout Cool ključne značajke

Zbirka vježbi

Pregledajte opsežnu bazu podataka vježbi s demonstracijama u video uputama, organiziranih po mišićnoj skupini, opremi i vrsti treninga.

Kreator plana vježbanja

Izradite strukturirane višednevne programe treninga s prilagođenim odabirom vježbi, serijama, ponavljanjima i periodima odmora za bilo koji fitness cilj.

Zapisivanje sesije

Zabilježite svaku sesiju treninga sa stvarnim podacima o izvedbi kako biste mogli pratiti napredak težine i volumen tijekom vremena.

Praćenje napretka

Vizualizirajte povećanje snage i dosljednost treninga s grafikonima koji prikazuju trendove izvedbe kroz sesije i programe vježbanja.

Filtriranje mišićnih skupina

Filtrirajte i otkrijte vježbe prema ciljanoj mišićnoj skupini za izgradnju uravnoteženih programa koji pokrivaju svaki dio tijela.

Zašto pokrenuti Workout Cool na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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