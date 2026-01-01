Postavite Colanode instalacijom jednim klikom.
Lokalno-prva alternativa otvorenog koda Slacku i Notionu koja kombinira chat, stranice i baze podataka u jednom radnom prostoru.
Odaberite VPS plan za Colanode
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Colanode
Colanode je sveobuhvatni radni prostor za suradnju otvorenog koda izgrađen oko arhitekture 'local-first'. Kombinira timski chat u stvarnom vremenu, stranice i wikije s obogaćenim tekstom, prilagodljive baze podataka s prikazima tablice, kanbana i kalendara te upravljanje datotekama — pokrivajući isto područje kao Slack i Notion u jednom alatu koji u potpunosti kontrolirate.
Svaka promjena se prvo sprema u lokalnu SQLite bazu podataka i sinkronizira sa serverom u pozadini, tako da aplikacija ostaje responzivna na nestabilnim vezama i nastavlja raditi izvan mreže. Istovremena uređivanja stranica i zapisa baze podataka spajaju se pomoću CRDT-ova koje pokreće Yjs, eliminirajući sukobe kada suigrači uređuju u isto vrijeme. Samostalno hostiranje (self-hosting) čuva svaku poruku, dokument i datoteku na infrastrukturi koju posjedujete bez naknada po korisniku.
Colanode ključne značajke
Lokalno-prva sinkronizacija
Promjene se prvo zapisuju u lokalnu SQLite bazu podataka i sinkroniziraju u pozadini, tako da aplikacija ostaje brza izvanmrežno i automatski se oporavlja kada se poslužitelj ponovno poveže.
Timski chat u stvarnom vremenu
Trajni kanali i izravne poruke održavaju timske razgovore organiziranima uz vaše dokumente i projektne podatke u istom radnom prostoru.
Stranice obogaćenog teksta
Uređivač temeljen na blokovima za dokumente, wikije i bilješke — sličan Notionu — s ugrađenim sadržajem, blokovima koda i hijerarhijama ugniježđenih stranica za strukturirano znanje.
Prilagođene baze podataka
Informacije možete strukturirati s prilagođenim poljima i prebacivati se između prikaza tablice, kanban i kalendara, čime se eliminira potreba za zasebnim alatom za praćenje projekata ili proračunskim tablicama.
Uređivanje bez sukoba
CRDT-ovi koje pokreće Yjs omogućuju višestrukim korisnicima istovremeno uređivanje iste stranice ili zapisa, bez prepisivanja promjena ili potrebe za ručnim rješavanjem sukoba.
Zašto pokrenuti Colanode na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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