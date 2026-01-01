Colanode je sveobuhvatni radni prostor za suradnju otvorenog koda izgrađen oko arhitekture 'local-first'. Kombinira timski chat u stvarnom vremenu, stranice i wikije s obogaćenim tekstom, prilagodljive baze podataka s prikazima tablice, kanbana i kalendara te upravljanje datotekama — pokrivajući isto područje kao Slack i Notion u jednom alatu koji u potpunosti kontrolirate.

Svaka promjena se prvo sprema u lokalnu SQLite bazu podataka i sinkronizira sa serverom u pozadini, tako da aplikacija ostaje responzivna na nestabilnim vezama i nastavlja raditi izvan mreže. Istovremena uređivanja stranica i zapisa baze podataka spajaju se pomoću CRDT-ova koje pokreće Yjs, eliminirajući sukobe kada suigrači uređuju u isto vrijeme. Samostalno hostiranje (self-hosting) čuva svaku poruku, dokument i datoteku na infrastrukturi koju posjedujete bez naknada po korisniku.