Do 69% popusta za Colanode

Postavite Colanode instalacijom jednim klikom.

Lokalno-prva alternativa otvorenog koda Slacku i Notionu koja kombinira chat, stranice i baze podataka u jednom radnom prostoru.

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Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49  /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Colanode instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Colanode

69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Colanode

Colanode je sveobuhvatni radni prostor za suradnju otvorenog koda izgrađen oko arhitekture 'local-first'. Kombinira timski chat u stvarnom vremenu, stranice i wikije s obogaćenim tekstom, prilagodljive baze podataka s prikazima tablice, kanbana i kalendara te upravljanje datotekama — pokrivajući isto područje kao Slack i Notion u jednom alatu koji u potpunosti kontrolirate.

Svaka promjena se prvo sprema u lokalnu SQLite bazu podataka i sinkronizira sa serverom u pozadini, tako da aplikacija ostaje responzivna na nestabilnim vezama i nastavlja raditi izvan mreže. Istovremena uređivanja stranica i zapisa baze podataka spajaju se pomoću CRDT-ova koje pokreće Yjs, eliminirajući sukobe kada suigrači uređuju u isto vrijeme. Samostalno hostiranje (self-hosting) čuva svaku poruku, dokument i datoteku na infrastrukturi koju posjedujete bez naknada po korisniku.

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Što možete izgraditi uz {name}

Colanode ključne značajke

Lokalno-prva sinkronizacija

Promjene se prvo zapisuju u lokalnu SQLite bazu podataka i sinkroniziraju u pozadini, tako da aplikacija ostaje brza izvanmrežno i automatski se oporavlja kada se poslužitelj ponovno poveže.

Timski chat u stvarnom vremenu

Trajni kanali i izravne poruke održavaju timske razgovore organiziranima uz vaše dokumente i projektne podatke u istom radnom prostoru.

Stranice obogaćenog teksta

Uređivač temeljen na blokovima za dokumente, wikije i bilješke — sličan Notionu — s ugrađenim sadržajem, blokovima koda i hijerarhijama ugniježđenih stranica za strukturirano znanje.

Prilagođene baze podataka

Informacije možete strukturirati s prilagođenim poljima i prebacivati se između prikaza tablice, kanban i kalendara, čime se eliminira potreba za zasebnim alatom za praćenje projekata ili proračunskim tablicama.

Uređivanje bez sukoba

CRDT-ovi koje pokreće Yjs omogućuju višestrukim korisnicima istovremeno uređivanje iste stranice ili zapisa, bez prepisivanja promjena ili potrebe za ručnim rješavanjem sukoba.

Zašto pokrenuti Colanode na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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