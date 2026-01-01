Maybe je potpuno platforma otvorenog koda za osobne financije i upravljanje imovinom, izvorno izgrađena kao startup podržan rizičnim kapitalom, a kasnije objavljena pod licencom AGPLv3. Ona objedinjuje bankovne račune, investicijske portfelje, nekretnine i obveze na jednoj nadzornoj ploči s praćenjem neto vrijednosti, kategorizacijom transakcija i planiranjem proračuna. Opcionalna integracija s OpenAI-jem dodaje financijske uvide pokretane umjetnom inteligencijom, a da ih ne čini obveznim.

Implementacijom Maybe-a na vlastitom VPS-u vaši osjetljivi financijski podaci nikada ne prolaze kroz poslužitelje trećih strana, izbjegavate ponavljajuće SaaS naknade i zadržavate potpune mogućnosti izvoza i prilagodbe koje komercijalne platforme ograničavaju.