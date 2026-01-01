Možda postavite instalaciju jednim klikom.
Aplikacija otvorenog koda za osobne financije i upravljanje imovinom koja vaše financijske podatke u potpunosti čuva na vašem poslužitelju.
Odaberite VPS plan za Maybe
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Maybe
Maybe je potpuno platforma otvorenog koda za osobne financije i upravljanje imovinom, izvorno izgrađena kao startup podržan rizičnim kapitalom, a kasnije objavljena pod licencom AGPLv3. Ona objedinjuje bankovne račune, investicijske portfelje, nekretnine i obveze na jednoj nadzornoj ploči s praćenjem neto vrijednosti, kategorizacijom transakcija i planiranjem proračuna. Opcionalna integracija s OpenAI-jem dodaje financijske uvide pokretane umjetnom inteligencijom, a da ih ne čini obveznim.
Implementacijom Maybe-a na vlastitom VPS-u vaši osjetljivi financijski podaci nikada ne prolaze kroz poslužitelje trećih strana, izbjegavate ponavljajuće SaaS naknade i zadržavate potpune mogućnosti izvoza i prilagodbe koje komercijalne platforme ograničavaju.
Maybe ključne značajke
Praćenje neto vrijednosti
Objedinite sve račune i imovinu na jednoj nadzornoj ploči s povijesnim trendovima i podrškom za više valuta.
Investicijski portfelj
Pratite dionice, kriptovalute i druga ulaganja uz automatsku sinkronizaciju s velikih brokerskih kuća i ažuriranja u stvarnom vremenu.
Kategorizacija transakcija
Pametna pravila i neobavezna automatizacija pokretana umjetnom inteligencijom klasificiraju potrošnju tako da proračuni ostaju točni bez ručnog unosa.
Potpuna privatnost podataka
Financijski podaci nalaze se samo na vašem VPS-u — bez pristupa trećih strana, bez analize oglašavanja, bez naknada za SaaS pretplatu.
AI financijski uvidi
Koristite svoj vlastiti OpenAI API ključ za otključavanje financijskih savjeta u obliku razgovora i automatiziranih prijedloga kategorizacije.
Zašto pokrenuti Maybe na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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