Postavite Zipline jednim klikom.
ShareX-kompatibilan poslužitelj za prijenos datoteka i slika s elegantnom nadzornom pločom i ugrađenim skraćivačem poveznica.
Odaberite VPS plan za Zipline
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Zipline
Zipline je samostalno hostiran poslužitelj za prijenos datoteka i slika dizajniran za napredne korisnike koji trebaju brzo, pouzdano dijeljenje s potpunom kontrolom nad svojim podacima. Podržava ShareX, Flameshot i druge alate za snimanje zaslona odmah po instalaciji, što ga čini besprijekornom zamjenom za usluge prijenosa u oblaku poput Imgura ili file.io.
Osim jednostavnih prijenosa, Zipline uključuje skraćivanje URL-ova, spremišta koda, organizaciju mapa, prilagodbu ugradnje i upravljanje korisnicima. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u znači neograničenu pohranu, bez ograničenja veličine datoteka i potpunu privatnost za svaki prijenos.
Zipline ključne značajke
ShareX integracija
Ugrađena podrška za ShareX, Flameshot i prilagođeni uploader omogućuje vam snimanje i dijeljenje snimki zaslona u nekoliko sekundi.
Ugrađeni skraćivač URL-ova
Skratite poveznice uz prijenose datoteka s jedne nadzorne ploče bez potrebe za zasebnom uslugom.
Upravljanje korisnicima
Stvorite više računa s pojedinačnim kvotama za prijenos, dozvolama i zasebnim bibliotekama datoteka.
Prilagodba ugrađivanja
Prilagodite OpenGraph ugradnje tako da dijeljene veze prikazuju bogate preglede na Discordu, Slacku i društvenim mrežama.
Spremište koda
Podijelite isječke koda s isticanjem sintakse, automatskim prepoznavanjem jezika i opcijama isteka.
Zašto pokrenuti Zipline na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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