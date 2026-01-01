Zipline je samostalno hostiran poslužitelj za prijenos datoteka i slika dizajniran za napredne korisnike koji trebaju brzo, pouzdano dijeljenje s potpunom kontrolom nad svojim podacima. Podržava ShareX, Flameshot i druge alate za snimanje zaslona odmah po instalaciji, što ga čini besprijekornom zamjenom za usluge prijenosa u oblaku poput Imgura ili file.io.

Osim jednostavnih prijenosa, Zipline uključuje skraćivanje URL-ova, spremišta koda, organizaciju mapa, prilagodbu ugradnje i upravljanje korisnicima. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u znači neograničenu pohranu, bez ograničenja veličine datoteka i potpunu privatnost za svaki prijenos.