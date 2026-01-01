Postavite Posterizarr jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Automatizirani generator postera za Plex, Jellyfin i Emby koji dohvaća i preklapa grafike s TMDB-a, Fanart-a i TVDB-a.
Odaberite VPS plan za Posterizarr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Posterizarr
Posterizarr je alat za automatizaciju otvorenog koda koji izrađuje prekrasne postere bez teksta, pozadine i naslovne kartice za vašu Plex, Jellyfin ili Emby biblioteku. Preuzima umjetnička djela s Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex i IMDb, zatim primjenjuje vaša vlastita preklapanja, fontove i tekstualna pravila tako da svaki film, serija i sezona izgledaju dosljedno u cijeloj biblioteci.
Samostalno hostiranje Posterizarra na VPS-u daje mu stabilno vrijeme rada i namjensku propusnost potrebnu za automatsko generiranje velikog broja umjetničkih djela za tisuće stavki. Uključeno web sučelje omogućuje vam upravljanje postavkama, praćenje napretka i pokretanje zadataka iz preglednika, dok integracije s Tautullijem, Sonarrom i Radarr-om čine da nova izdanja izgledaju dotjerano čim stignu u vašu biblioteku.
Posterizarr ključne značajke
Cjelovito web korisničko sučelje
Upravljajte postavkama, nadzirite aktivnost i pokrenite izvođenja postera iz modernog sučelja preglednika umjesto ručnog uređivanja JSON datoteka.
Plex, Jellyfin, Emby
Generira grafiku za sva tri glavna medijska poslužitelja i piše resurse u strukturi mapa kompatibilnoj s Kometom za prenosivost.
Višeizvorno likovno djelo
Dohvaća slike s Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex i IMDb-a kako bi svaki naslov pronašao izvornu grafiku visoke rezolucije i bez teksta.
Prilagođene prekrivke i tekst
Primijenite vlastite fontove, boje, gradijente i pravila teksta kako biste stvorili jedinstveni stil plakata za filmove, serije i sezone.
Arr stack integracija
Okidač se automatski pokreće iz Tautullija, Sonarra i Radarra tako da nova izdanja dobiju odgovarajuće postere čim se dodaju.
Sigurnosna kopija i ručni resursi
Namjenski volumeni za sigurnosne kopije imovine i ručno odabrana umjetnička djela čuvaju prilagođene plakate sigurnima tijekom ponovnih izgradnji i ažuriranja.
Zašto pokrenuti Posterizarr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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