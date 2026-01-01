Posterizarr je alat za automatizaciju otvorenog koda koji izrađuje prekrasne postere bez teksta, pozadine i naslovne kartice za vašu Plex, Jellyfin ili Emby biblioteku. Preuzima umjetnička djela s Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex i IMDb, zatim primjenjuje vaša vlastita preklapanja, fontove i tekstualna pravila tako da svaki film, serija i sezona izgledaju dosljedno u cijeloj biblioteci.

Samostalno hostiranje Posterizarra na VPS-u daje mu stabilno vrijeme rada i namjensku propusnost potrebnu za automatsko generiranje velikog broja umjetničkih djela za tisuće stavki. Uključeno web sučelje omogućuje vam upravljanje postavkama, praćenje napretka i pokretanje zadataka iz preglednika, dok integracije s Tautullijem, Sonarrom i Radarr-om čine da nova izdanja izgledaju dotjerano čim stignu u vašu biblioteku.