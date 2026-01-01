Evolution Go je WhatsApp API pristupnik prepravljen u Go-u, dizajniran kao lagana i učinkovita alternativa Evolution API-ju temeljenom na Node.js-u. Izgrađen na whatsmeow biblioteci, pruža iste osnovne mogućnosti automatizacije poruka — upravljanje s više instanci, webhook događaje i RESTful API — dok troši znatno manje memorije i pokreće se u manje od sekunde zahvaljujući Go-ovom kompajliranom izvršnom okruženju i izvornom modelu istodobnosti.

Samostalno hostiranje Evolution Go-a na vašem VPS-u maksimizira prednost učinkovitosti resursa njegove kompajlirane binarne datoteke. Svi podaci za autentifikaciju i podaci o razgovorima pohranjuju se u vašoj vlastitoj PostgreSQL bazi podataka, osiguravajući suverenost podataka i usklađenost bez troškova po poruci koji komercijalne WhatsApp pružatelje čine skupima u velikom opsegu.