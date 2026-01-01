Postavite Evolution Go jednim klikom.
Visokoučinkovit WhatsApp API pristupnik napisan u Go-u za automatizaciju slanja poruka s niskim resursima i upravljanje s više instanci.
Odaberite VPS plan za Evolution Go
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Evolution Go
Evolution Go je WhatsApp API pristupnik prepravljen u Go-u, dizajniran kao lagana i učinkovita alternativa Evolution API-ju temeljenom na Node.js-u. Izgrađen na whatsmeow biblioteci, pruža iste osnovne mogućnosti automatizacije poruka — upravljanje s više instanci, webhook događaje i RESTful API — dok troši znatno manje memorije i pokreće se u manje od sekunde zahvaljujući Go-ovom kompajliranom izvršnom okruženju i izvornom modelu istodobnosti.
Samostalno hostiranje Evolution Go-a na vašem VPS-u maksimizira prednost učinkovitosti resursa njegove kompajlirane binarne datoteke. Svi podaci za autentifikaciju i podaci o razgovorima pohranjuju se u vašoj vlastitoj PostgreSQL bazi podataka, osiguravajući suverenost podataka i usklađenost bez troškova po poruci koji komercijalne WhatsApp pružatelje čine skupima u velikom opsegu.
Evolution Go ključne značajke
Go-Native performanse
Kompilirana binarna datoteka s istovremenim izvršavanjem temeljenim na goroutinama obrađuje tisuće istovremenih veza uz 50-150 MB memorije po instanci, znatno manje od verzije Node.js-a.
Upravljanje višestrukim instancama
Upravljajte s više WhatsApp brojeva iz jedne implementacije, pri čemu se svaka instanca neovisno kontrolira i nadzire putem REST API-ja.
Isporuka Webhook događaja
Web-dojavnici u stvarnom vremenu trenutno šalju događaje poruka, veza i grupa vašoj aplikaciji, omogućujući automatizirane tijekove odgovora i CRM integraciju.
Dvostruka arhitektura baze podataka
Autentifikacija i korisnički podaci pohranjuju se u zasebnim PostgreSQL bazama podataka, pojednostavljujući sigurnosne kopije i omogućujući detaljne kontrole pristupa za implementacije osjetljive na sigurnost.
Podrška za redove poruka
Opcionalna integracija RabbitMQ (AMQP) i NATS-a omogućuje skalabilne arhitekture vođene događajima za operacije razmjene poruka velikog volumena.
Zašto pokrenuti Evolution Go na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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