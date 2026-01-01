Postavite MaxKB u instalaciji jednim klikom.
RAG platforma otvorenog koda za izgradnju agenata umjetne inteligencije za bazu znanja iz vaših dokumenata i izvora podataka.
Odaberite VPS plan za MaxKB
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz MaxKB
MaxKB je platforma otvorenog koda za izgradnju agenata umjetne inteligencije za baze znanja poduzeća pokretanih generiranjem potpomognutim dohvaćanjem (RAG). Obrađuje PDF, Word, Excel, Markdown i HTML u vektorske ugradnje i povezuje ih s vašim odabranim LLM-om — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek ili lokalnim modelom. Vizualni mehanizam tijeka rada omogućuje timovima implementaciju inteligentnih agenata za pitanja i odgovore bez pisanja koda.
Samostalno hostiranje MaxKB-a na vlastitom VPS-u čuva vlasničke dokumente, interakcije s klijentima i poslovno znanje u potpunosti unutar vaše infrastrukture, eliminirajući troškove oblaka po upitu dok vam daje potpunu kontrolu nad odabirom modela i privatnošću podataka.
MaxKB ključne značajke
Pitanja i odgovori pokretani RAG-om
Automatski obrađuje dokumente u vektorske ugradnje za točne, izvorno utemeljene odgovore na složene upite.
Višeformatni unos
Uvozi PDF, Word, Excel, Markdown, HTML i običan tekst — plus web pretraživanje za izgradnju baza znanja iz online sadržaja.
Fleksibilnost modela
Radi s OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek i lokalno hostiranim modelima tako da odaberete najbolje rješenje za cijenu i privatnost.
Vizualni mehanizam tijeka rada
Orkestrirajte višestupanjske AI procese i integrirajte agente u sustave korisničke podrške ili ljudskih resursa bez pisanja koda.
API integracija
Potpuni REST API i ugradbeni isječci olakšavaju dodavanje AI agenta na bilo koju postojeću web stranicu ili aplikaciju.
Zašto pokrenuti MaxKB na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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