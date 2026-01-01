MaxKB je platforma otvorenog koda za izgradnju agenata umjetne inteligencije za baze znanja poduzeća pokretanih generiranjem potpomognutim dohvaćanjem (RAG). Obrađuje PDF, Word, Excel, Markdown i HTML u vektorske ugradnje i povezuje ih s vašim odabranim LLM-om — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek ili lokalnim modelom. Vizualni mehanizam tijeka rada omogućuje timovima implementaciju inteligentnih agenata za pitanja i odgovore bez pisanja koda.

Samostalno hostiranje MaxKB-a na vlastitom VPS-u čuva vlasničke dokumente, interakcije s klijentima i poslovno znanje u potpunosti unutar vaše infrastrukture, eliminirajući troškove oblaka po upitu dok vam daje potpunu kontrolu nad odabirom modela i privatnošću podataka.