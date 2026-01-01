Buildbot je okvir za kontinuiranu integraciju i isporuku temeljen na Pythonu koji automatizira izgradnju, testiranje i implementaciju softvera. Za razliku od unaprijed konfiguriranih hostiranih CI usluga, Buildbot je potpuno konfigurabilan u Python kodu — svaki okidač, planer, graditelj i izvjestitelj definiran je programski, dajući timovima preciznu kontrolu nad njihovim procesima izgradnje bez ograničenja deklarativnih YAML shema.

Samostalno hostiranje Buildbota na VPS-u zadržava vašu infrastrukturu za izgradnju na poslužiteljima koje kontrolirate, bez naplate po minuti, bez ograničenja repozitorija i bez ovisnosti o dostupnosti vanjskog CI pružatelja. Arhitektura master-worker skalira se od jednog radnika na malom VPS-u do desetaka radnika na namjenskim strojevima, svi koordinirani s jedne centralne web nadzorne ploče.