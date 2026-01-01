Postavite Buildbot instalacijom jednim klikom.
Fleksibilan CI/CD okvir otvorenog koda za automatizaciju izrade softvera, testiranja i implementacije na distribuiranom radnom okruženju.
Odaberite VPS plan za Buildbot
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Buildbot
Buildbot je okvir za kontinuiranu integraciju i isporuku temeljen na Pythonu koji automatizira izgradnju, testiranje i implementaciju softvera. Za razliku od unaprijed konfiguriranih hostiranih CI usluga, Buildbot je potpuno konfigurabilan u Python kodu — svaki okidač, planer, graditelj i izvjestitelj definiran je programski, dajući timovima preciznu kontrolu nad njihovim procesima izgradnje bez ograničenja deklarativnih YAML shema.
Samostalno hostiranje Buildbota na VPS-u zadržava vašu infrastrukturu za izgradnju na poslužiteljima koje kontrolirate, bez naplate po minuti, bez ograničenja repozitorija i bez ovisnosti o dostupnosti vanjskog CI pružatelja. Arhitektura master-worker skalira se od jednog radnika na malom VPS-u do desetaka radnika na namjenskim strojevima, svi koordinirani s jedne centralne web nadzorne ploče.
Buildbot ključne značajke
Python-konfigurirani cjevovodi
Definirajte svaki korak izgradnje, okidač i obavijest u Python kodu za potpunu fleksibilnost koju deklarativne YAML konfiguracije ne mogu nadmašiti.
Distribuirana arhitektura radnika
Pokrenite izrade na bilo kojem broju radnika — lokalnim spremnicima, udaljenim strojevima ili virtualnim strojevima u oblaku — svi koordinirani s jednog glavnog čvora.
Nadzorna ploča za izradu weba
Pratite povijest izrade, napredak uživo i status radnika s Buildbot web sučelja s prikazima vodopada, konzole i mreže.
Fleksibilan raspored
Pokrenite izrade na promjenama koda, vremenskim rasporedima, ručnim zahtjevima ili rezultatima uzvodnih izrada koristeći složive objekte raspoređivača.
REST API i izvještaji
Dohvatite stanje izrade putem REST API-ja i šaljite obavijesti na e-poštu, Slack, provjere statusa GitHub-a ili bilo koju prilagođenu webhook krajnju točku.
Zašto pokrenuti Buildbot na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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