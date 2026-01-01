Sure je aplikacija za osobne financije i upravljanje imovinom otvorenog koda koju održava zajednica, dizajnirana za ljude koji žele potpunu kontrolu nad svojim financijskim podacima. Prati račune u bankarstvu, investicijama i kreditima, bilježi i kategorizira transakcije, prati neto vrijednost tijekom vremena i podržava kućanstva s više korisnika — sve pohranjeno u PostgreSQL bazi podataka na vašoj vlastitoj infrastrukturi.

Za razliku od hostiranih financijskih alata, Sure radi u potpunosti na vašem serveru bez SaaS pretplate, bez dijeljenja podataka s trećim stranama i bez rizika od prekida usluge. Opcionalna OpenAI integracija dodaje kategorizaciju transakcija pokretanu umjetnom inteligencijom i financijske upite prirodnim jezikom. Pozadinski Sidekiq radnik obrađuje zakazane uvoze i obavijesti dok glavna aplikacija poslužuje interaktivnu nadzornu ploču.