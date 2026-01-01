Osigurajte postavljanje instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostana aplikacija za osobne financije za praćenje neto vrijednosti, računa, transakcija i ulaganja s potpunim vlasništvom nad podacima.
Odaberite VPS plan za Sure
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Sure
Sure je aplikacija za osobne financije i upravljanje imovinom otvorenog koda koju održava zajednica, dizajnirana za ljude koji žele potpunu kontrolu nad svojim financijskim podacima. Prati račune u bankarstvu, investicijama i kreditima, bilježi i kategorizira transakcije, prati neto vrijednost tijekom vremena i podržava kućanstva s više korisnika — sve pohranjeno u PostgreSQL bazi podataka na vašoj vlastitoj infrastrukturi.
Za razliku od hostiranih financijskih alata, Sure radi u potpunosti na vašem serveru bez SaaS pretplate, bez dijeljenja podataka s trećim stranama i bez rizika od prekida usluge. Opcionalna OpenAI integracija dodaje kategorizaciju transakcija pokretanu umjetnom inteligencijom i financijske upite prirodnim jezikom. Pozadinski Sidekiq radnik obrađuje zakazane uvoze i obavijesti dok glavna aplikacija poslužuje interaktivnu nadzornu ploču.
Sure ključne značajke
Nadzorna ploča neto vrijednosti
Objedinite sva stanja računa u jedinstveni prikaz neto vrijednosti koji se ažurira kako se transakcije bilježe, dajući jasnu sliku ukupnog financijskog zdravlja.
Upravljanje računom
Pratite tekuće, štedne, kreditne kartice, zajmove i investicijske račune s jednog sučelja s potpunom poviješću transakcija za svaki.
Kategorizacija transakcija
Uvezite, organizirajte i kategorizirajte transakcije s automatizacijom temeljenom na pravilima i ručnim nadjačavanjem za izradu točnih izvješća o potrošnji.
Praćenje investicijskog portfelja
Pratite stanje dionica i performanse portfelja s podacima o cijenama uživo preuzetim s Yahoo Finance ili Twelve Data prema konfigurabilnom rasporedu.
AI Financijski asistent
Neobavezna integracija s OpenAI-jem omogućuje upite prirodnim jezikom o obrascima potrošnje i automatiziranu kategorizaciju uvezenih transakcija.
Višekorisnička kućanstva
Pozovite članove kućanstva s vlastitim računima dok dijelite proračune i financijske ciljeve preko iste samostalno hostirane instance.
Zašto pokrenuti Sure na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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