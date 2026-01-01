Postavite Headscale instalacijom jednim klikom.
Otvorenog koda samostalno ugošćena implementacija kontrolnog poslužitelja Tailscalea za privatne WireGuard mesh mreže.
Odaberite VPS plan za Headscale
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Headscale
Headscale je samostalno hostirana alternativa Tailscaleovom vlasničkom kontrolnom poslužitelju, dajući vam potpuno vlasništvo nad vašom privatnom WireGuard mesh mrežom. Dok Tailscaleova hostirana usluga upravlja razmjenom ključeva, dodjelom IP adresa i odlukama o usmjeravanju, Headscale to isto radi na infrastrukturi koju vi kontrolirate — bez mjesečnih naknada, bez ograničenja uređaja vezanih uz pretplatu i bez ovisnosti o cloud usluzi treće strane.
Ovaj predložak objedinjuje Headscale s Headscale UI-jem, nadzornu ploču temeljenu na pregledniku za upravljanje korisnicima, čvorovima i ključevima za pre-autentifikaciju. Oba se poslužuju pod istom HTTPS domenom, s web sučeljem dostupnim na putanji
/web. Bilo koji klijent kompatibilan s Tailscaleom može se odmah pridružiti vašoj mesh mreži nakon što svoj poslužitelj za prijavu usmjeri na vaš URL za implementaciju.
Headscale ključne značajke
Tailscale-kompatibilni klijenti
Bilo koji uređaj koji koristi službeni Tailscale klijent može se povezati s vašim Headscale poslužiteljem bez izmjena na strani klijenta.
Web upravljanje UI
Headscale UI pruža pregledničku nadzornu ploču za upravljanje korisnicima, čvorovima i ključevima za pre-autorizaciju bez korištenja naredbenog retka.
Potpuno mrežasto umrežavanje
Povezani čvorovi komuniciraju izravno jedni s drugima preko NAT granica koristeći WireGuard enkripciju.
MagicDNS podrška
Headscale dodjeljuje nazive hostova svim registriranim čvorovima, omogućujući pristup temeljen na DNS-u bez konfiguracije statičke IP adrese.
Pohrana podržana SQLite-om
Cjelokupno stanje mreže pohranjeno je u laganoj SQLite bazi podataka bez potrebe za vanjskom uslugom baze podataka.
API i CLI upravljanje
Upravljajte korisnicima, čvorovima i rutama putem Headscale CLI-ja ili HTTP API-ja za skriptiranje i automatizaciju.
Zašto pokrenuti Headscale na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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