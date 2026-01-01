Headscale je samostalno hostirana alternativa Tailscaleovom vlasničkom kontrolnom poslužitelju, dajući vam potpuno vlasništvo nad vašom privatnom WireGuard mesh mrežom. Dok Tailscaleova hostirana usluga upravlja razmjenom ključeva, dodjelom IP adresa i odlukama o usmjeravanju, Headscale to isto radi na infrastrukturi koju vi kontrolirate — bez mjesečnih naknada, bez ograničenja uređaja vezanih uz pretplatu i bez ovisnosti o cloud usluzi treće strane.

Ovaj predložak objedinjuje Headscale s Headscale UI-jem, nadzornu ploču temeljenu na pregledniku za upravljanje korisnicima, čvorovima i ključevima za pre-autentifikaciju. Oba se poslužuju pod istom HTTPS domenom, s web sučeljem dostupnim na putanji /web . Bilo koji klijent kompatibilan s Tailscaleom može se odmah pridružiti vašoj mesh mreži nakon što svoj poslužitelj za prijavu usmjeri na vaš URL za implementaciju.