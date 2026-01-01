Convos je potpuno samostalno hostiran, uvijek aktivan IRC klijent koji radi na vašem poslužitelju i ostaje povezan s IRC mrežama 24 sata dnevno. Za razliku od tradicionalnih IRC klijenata koji se isključe kada ih zatvorite, Convos održava trajne veze tako da nikada ne propustite poruku — čak i kada su vaši uređaji izvan mreže.

Pristupite svojim IRC razgovorima iz bilo kojeg preglednika bez instaliranja softvera. Convos pohranjuje vašu potpunu povijest chata, podržava više korisnika i mreža te pruža čisto, moderno sučelje dizajnirano za povremene chatere i dugogodišnje IRC zajednice. Samostalno hostiranje daje vam potpunu kontrolu nad vašim podacima i korisničkim pristupom.