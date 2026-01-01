Postavite Convos instalacijom jednim klikom.
Moderan IRC klijent u pregledniku koji vas trajno povezuje s chat mrežama s bilo kojeg uređaja.
Odaberite VPS plan za Convos
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Convos
Convos je potpuno samostalno hostiran, uvijek aktivan IRC klijent koji radi na vašem poslužitelju i ostaje povezan s IRC mrežama 24 sata dnevno. Za razliku od tradicionalnih IRC klijenata koji se isključe kada ih zatvorite, Convos održava trajne veze tako da nikada ne propustite poruku — čak i kada su vaši uređaji izvan mreže.
Pristupite svojim IRC razgovorima iz bilo kojeg preglednika bez instaliranja softvera. Convos pohranjuje vašu potpunu povijest chata, podržava više korisnika i mreža te pruža čisto, moderno sučelje dizajnirano za povremene chatere i dugogodišnje IRC zajednice. Samostalno hostiranje daje vam potpunu kontrolu nad vašim podacima i korisničkim pristupom.
Convos ključne značajke
Uvijek aktivne veze
Convos radi na vašem VPS-u 24/7, ostajući povezan s IRC mrežama tako da se poruke bilježe i čekaju vas kad god se prijavite.
Cijela povijest čavrljanja
Sve poruke pohranjuju se na poslužitelju i dostupne su iz bilo kojeg preglednika, što vam omogućuje pretraživu povijest u svim kanalima i razgovorima.
Višemrežna podrška
Povežite se na više IRC mreža istovremeno i upravljajte svim kanalima i izravnim porukama s jednog jedinstvenog sučelja.
Nema instalacije softvera
Pristupite svom IRC klijentu u potpunosti putem preglednika — nije potrebna nikakva desktop aplikacija, dodatak ili konfiguracija na bilo kojem uređaju koji koristite.
Spremno za više korisnika
Pozovite članove tima ili prijatelje da dijele vašu Convos instancu, svaki sa svojim neovisnim računima i mrežnim konfiguracijama.
Zašto pokrenuti Convos na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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