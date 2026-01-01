Mylar3 je aktivno održavani Python 3 fork Mylara — automatizirani program za preuzimanje stripova i upravitelj knjižnice koji prati serije, stavlja nova izdanja u red čekanja čim budu objavljena, prosljeđuje preuzimanja vašem postojećem klijentu i naknadno obrađuje rezultirajuće CBR/CBZ datoteke u urednu knjižnicu. Komunicira sa SABnzbd-om, NZBGet-om i širokim rasponom torrent klijenata uključujući qBittorrent, Transmission, Deluge i rTorrent.

Samostalno hostiranje Mylar3 na vlastitom VPS-u čuva vaš popis za čitanje, red čekanja za praćenje i vjerodajnice klijenta za preuzimanje unutar vaše infrastrukture umjesto na SaaS usluzi. U kombinaciji s čitačem stripova poput Komge ili Kavite, implementacija postaje osobni Plex-stilski sustav za stripove — automatski dohvaća nova izdanja u knjižnicu koju mobilni i stolni čitači mogu koristiti s bilo kojeg mjesta.