Implementirajte Mylar3 jednim klikom.
Samohostirani preuzimač stripova i upravitelj knjižnice koji automatizira praćenje novih izdanja preko NZB i torrent izvora.
Odaberite VPS plan za Mylar3
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Mylar3
Mylar3 je aktivno održavani Python 3 fork Mylara — automatizirani program za preuzimanje stripova i upravitelj knjižnice koji prati serije, stavlja nova izdanja u red čekanja čim budu objavljena, prosljeđuje preuzimanja vašem postojećem klijentu i naknadno obrađuje rezultirajuće CBR/CBZ datoteke u urednu knjižnicu. Komunicira sa SABnzbd-om, NZBGet-om i širokim rasponom torrent klijenata uključujući qBittorrent, Transmission, Deluge i rTorrent.
Samostalno hostiranje Mylar3 na vlastitom VPS-u čuva vaš popis za čitanje, red čekanja za praćenje i vjerodajnice klijenta za preuzimanje unutar vaše infrastrukture umjesto na SaaS usluzi. U kombinaciji s čitačem stripova poput Komge ili Kavite, implementacija postaje osobni Plex-stilski sustav za stripove — automatski dohvaća nova izdanja u knjižnicu koju mobilni i stolni čitači mogu koristiti s bilo kojeg mjesta.
Mylar3 ključne značajke
Liste za gledanje serija
Pratite serije u tijeku, pojedinačne brojeve, narativne lukove i samostalna izdanja kako bi se nova izdanja automatski stavljala u red čekanja čim postanu dostupna.
NZB i torrent klijenti
Prebacuje preuzimanja na SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent i druge klijente putem njihovih standardnih API-ja.
Indexer integracije
Pretražujte Newznab/Torznab indeksere, javne DDL pružatelje i konfigurabilne RSS feedove kako biste pronašli svaki praćeni problem.
Knjižnica post-obrada
Preimenuje, premješta i označava preuzete datoteke u čistu strukturu mapa (CBR/CBZ) prikladnu za Komga, Kavita, ComicRack i druge.
ComicVine metapodaci
Preuzima naslovnice, brojeve izdanja i metapodatke izdavača s ComicVinea kako bi knjižnica ostala dosljedna i dobro označena.
Pozadinski planer
Pokreće kontinuirane zakazane provjere za nove probleme, nedostajuće dopune podataka i preimenovanje zadataka, tako da se knjižnica ažurira bez ručne intervencije.
Zašto pokrenuti Mylar3 na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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