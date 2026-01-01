Postavite Neko jednim klikom.
Samostalno hostirani virtualni preglednik koji prenosi zajedničku sesiju više korisnika u stvarnom vremenu putem WebRTC-a.
Odaberite VPS plan za Neko
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Neko
Neko je samostalno hostiran virtualni preglednik koji putem WebRTC-a prenosi sesiju preglednika uživo tako da ga više korisnika može istovremeno pregledavati i kontrolirati. Izvorno napravljen za zajedničko gledanje (watch parties), razvio se u svestranu platformu za udaljeni preglednik koja podržava Firefox, Chromium i druge pogone s trajnom pohranom profila.
Samostalno hostiranje Neka na vlastitom VPS-u daje vam kontrolu nad time tko može pristupiti sesiji, čuva vašu kućnu IP adresu privatnom i osigurava propusnost za prijenos (upload) potrebnu za glatko strujanje svakom povezanom gledatelju bez oslanjanja na usluge dijeljenja zaslona trećih strana.
Neko ključne značajke
WebRTC strujanje u stvarnom vremenu
Striming s iznimno niskim kašnjenjem čini interakciju s udaljenim preglednikom jednako responzivnom kao lokalno pregledavanje, čak i za više istovremenih gledatelja.
Kontrola više korisnika
Više korisnika može dijeliti kontrolu kursora i unos tipkovnicom u istoj sesiji, s vizualnim pokazateljima koji prikazuju položaj kursora svakog sudionika.
Pristup temeljen na ulogama
Uloge administratora i članova omogućuju vam dodjeljivanje ili opozivanje kontrole u hodu, štiteći osjetljive operacije, a istovremeno omogućujući suradničko pregledavanje.
Trajan profil preglednika
Postavke preglednika, oznake i podaci sesije pohranjuju se u imenovanom volumenu tako da vaš virtualni preglednik nastavlja točno tamo gdje je stao nakon ponovnog pokretanja.
Fleksibilni preglednički mehanizmi
Odaberite između Firefoxa, Chromiuma, ungoogled-chromiuma i drugih varijanti kako bi odgovarale vašim zahtjevima za privatnost, kompatibilnost ili značajke.
Zašto pokrenuti Neko na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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