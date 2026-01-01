Neko je samostalno hostiran virtualni preglednik koji putem WebRTC-a prenosi sesiju preglednika uživo tako da ga više korisnika može istovremeno pregledavati i kontrolirati. Izvorno napravljen za zajedničko gledanje (watch parties), razvio se u svestranu platformu za udaljeni preglednik koja podržava Firefox, Chromium i druge pogone s trajnom pohranom profila.

Samostalno hostiranje Neka na vlastitom VPS-u daje vam kontrolu nad time tko može pristupiti sesiji, čuva vašu kućnu IP adresu privatnom i osigurava propusnost za prijenos (upload) potrebnu za glatko strujanje svakom povezanom gledatelju bez oslanjanja na usluge dijeljenja zaslona trećih strana.