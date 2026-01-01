Netdata je platforma za nadzor infrastrukture otvorenog koda u stvarnom vremenu koja prikuplja tisuće metrika u sekundi s vaših servera, kontejnera, aplikacija i cloud usluga. Za razliku od tradicionalnih sustava za nadzor koji zahtijevaju zasebne slojeve za prikupljanje podataka, pohranu i vizualizaciju, Netdata objedinjuje sva tri u jedan lagani agent — isporučujući nadzorne ploče uživo u roku od nekoliko sekundi od implementacije, bez potrebe za ručnom konfiguracijom za uobičajene usluge.

S više od 78.000 GitHub zvjezdica i 500 milijuna Docker preuzimanja, Netdata je jedno od najraširenijih samostalno hostiranih rješenja za nadzor. Pokretanje na vlastitom VPS-u čuva sve metrike infrastrukture privatnima unutar vaše mreže, uz potpunu kontrolu nad politikama zadržavanja, pravilima upozorenja i pristupom nadzornoj ploči.