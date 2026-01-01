Postavite Netdata instalacijom jednim klikom.
Praćenje infrastrukture u stvarnom vremenu s granularnošću od 1 sekunde, 800+ integracija i bez potrebne konfiguracije.
Odaberite VPS plan za Netdata
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Netdata
Netdata je platforma za nadzor infrastrukture otvorenog koda u stvarnom vremenu koja prikuplja tisuće metrika u sekundi s vaših servera, kontejnera, aplikacija i cloud usluga. Za razliku od tradicionalnih sustava za nadzor koji zahtijevaju zasebne slojeve za prikupljanje podataka, pohranu i vizualizaciju, Netdata objedinjuje sva tri u jedan lagani agent — isporučujući nadzorne ploče uživo u roku od nekoliko sekundi od implementacije, bez potrebe za ručnom konfiguracijom za uobičajene usluge.
S više od 78.000 GitHub zvjezdica i 500 milijuna Docker preuzimanja, Netdata je jedno od najraširenijih samostalno hostiranih rješenja za nadzor. Pokretanje na vlastitom VPS-u čuva sve metrike infrastrukture privatnima unutar vaše mreže, uz potpunu kontrolu nad politikama zadržavanja, pravilima upozorenja i pristupom nadzornoj ploči.
Netdata ključne značajke
Jednosekundna granulacija metrike
Bilježi skokove CPU-a, opterećenje memorije i nalete latencije koje intervali anketiranja od 10 ili 60 sekundi u potpunosti propuštaju.
800+ automatski otkrivenih integracija
Automatski otkriva i nadzire baze podataka, web poslužitelje, redove poruka i usluge u oblaku koje se izvode na hostu — nisu potrebne konfiguracijske datoteke.
ML-pokretana detekcija anomalija
Obučava model anomalija po metrici i otkriva neobične obrasce prije nego što uzrokuju prekide, bez ručnog podešavanja praga.
Nadzor Docker kontejnera
Otkriva sve pokrenute spremnike putem Docker socketa i prati korištenje CPU-a, memorije, mrežnog I/O-a i diska po spremniku.
Unaprijed konfigurirana biblioteka upozorenja
Isporučuje se sa stotinama provjerenih upozorenja koja pokrivaju OS, baze podataka i metrike aplikacija — aktivna odmah nakon implementacije.
Zašto pokrenuti Netdata na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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