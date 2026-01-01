Trek je platforma za planiranje putovanja otvorenog koda, samostalno hostirana, koja kombinira suradnju u stvarnom vremenu sa svime što vam je potrebno za organizaciju putovanja u jednom sučelju. Drag-and-drop planeri dana, interaktivne karte s foto oznakama, vremenske prognoze, proračuni u više valuta, popisi za pakiranje i putni dnevnik u stilu časopisa, sve to stoji uz rezervacije, pohranu dokumenata i izvoz u PDF.

Za razliku od komercijalnih aplikacija za planiranje koje zaključavaju vaše itinerare i fotografije iza pretplatničkih razina, Trek radi u potpunosti na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Sinkronizacija putem WebSocket-a u stvarnom vremenu održava suputnike i članove obitelji koordiniranima kako se planovi razvijaju, opcionalna OIDC jedinstvena prijava integrira se s postojećim pružateljima identiteta, a ugrađeni MCP poslužitelj omogućuje AI asistentima da pomognu u planiranju, pakiranju i proračunu bez slanja osjetljivih podataka trećim stranama.