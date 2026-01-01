Postavite Trek instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran planer putovanja za suradnju u stvarnom vremenu s interaktivnim kartama, proračunima, popisima za pakiranje, dnevnicima i AI pomoći.
Odaberite VPS plan za Trek
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Trek
Trek je platforma za planiranje putovanja otvorenog koda, samostalno hostirana, koja kombinira suradnju u stvarnom vremenu sa svime što vam je potrebno za organizaciju putovanja u jednom sučelju. Drag-and-drop planeri dana, interaktivne karte s foto oznakama, vremenske prognoze, proračuni u više valuta, popisi za pakiranje i putni dnevnik u stilu časopisa, sve to stoji uz rezervacije, pohranu dokumenata i izvoz u PDF.
Za razliku od komercijalnih aplikacija za planiranje koje zaključavaju vaše itinerare i fotografije iza pretplatničkih razina, Trek radi u potpunosti na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Sinkronizacija putem WebSocket-a u stvarnom vremenu održava suputnike i članove obitelji koordiniranima kako se planovi razvijaju, opcionalna OIDC jedinstvena prijava integrira se s postojećim pružateljima identiteta, a ugrađeni MCP poslužitelj omogućuje AI asistentima da pomognu u planiranju, pakiranju i proračunu bez slanja osjetljivih podataka trećim stranama.
Trek ključne značajke
Suradnja u stvarnom vremenu
WebSocket sinkronizacija trenutačno šalje svaku izmjenu plana putovanja, bilješku i promjenu proračuna svakom povezanom putniku, tako da suplaneri uvijek vide isti plan.
Interaktivne karte putovanja
Leaflet ili Mapbox GL karte s 3D zgradama, terenom, vizualizacijom ruta, foto oznakama i grupiranjem pretvaraju ravne itinerare u vizualni plan.
Proračuni i popisi za pakiranje
Pratite troškove po kategorijama s podjelama po osobi i po danu, podrškom za više valuta, predlošcima popisa za pakiranje i opcionalnim praćenjem težine prtljage.
Putni dnevnik i atlas
Zabilježite putovanja u dnevniku u stilu časopisa s fotografijama i raspoloženjima te vizualizirajte posjećene zemlje, nizove i statistike na karti svijeta.
SSO i 2FA
Povežite bilo kojeg OIDC pružatelja — Google, Apple, Authentik, Keycloak — i zaštitite račune dvofaktorskom autentifikacijom temeljenom na TOTP-u i kodovima za oporavak.
AI putem MCP servera
OAuth 2.1 autentificirani MCP poslužitelj s više od 150 alata omogućuje AI asistentima stvaranje putovanja, izradu popisa za pakiranje i upravljanje proračunima s ograničenim dozvolama.
Zašto pokrenuti Trek na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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Samostalno hostiran Anki poslužitelj za sinkronizaciju s podrškom za više korisnika, sigurnosnim kopijama i web nadzornom pločom