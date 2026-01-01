Postavite WeKnora jednim klikom.
Platforma znanja LLM-a otvorenog koda koja dokumente pretvara u RAG koji se može pretraživati, agenta za rasuđivanje i wiki koji se sam održava.
Odaberite VPS plan za WeKnora
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz WeKnora
WeKnora je okvir znanja otvorenog koda pokretan LLM-om tvrtke Tencent koji raspršene dokumente pretvara u imovinu znanja koja se može pretraživati i koja je sposobna za rasuđivanje. Kombinira odgovaranje na pitanja temeljeno na RAG-u, ReAct agenta za višestupanjsko rasuđivanje i Wiki način rada koji destilira sirove dokumente u samoodrživu markdown bazu znanja s interaktivnim grafom znanja.
Samostalno hostiranje WeKnore na vašem vlastitom VPS-u drži vlasničke dokumente, ugradnje i povijest razgovora u potpunosti pod vašom kontrolom. Povežite se s bilo kojim od više od dvadeset LLM pružatelja – OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude ili lokalnim Ollama modelima – i odaberite između više vektorskih pozadina bez slanja osjetljivih podataka trećim stranama.
WeKnora ključne značajke
Wiki način
Agenti destiliraju sirove dokumente u samoodrživu bazu znanja u markdown formatu s interaktivnim grafom znanja za pregledavanje odnosa između koncepata.
ReAct agent
Višestupanjski agent za zaključivanje autonomno orkestrira dohvaćanje, MCP alate i pretraživanje weba za rješavanje složenih upita na koje RAG s jednim pokušajem ne može odgovoriti.
Duboko raščlanjivanje dokumenata
Ekstrakcija s prepoznavanjem izgleda obrađuje više od deset formata, uključujući PDF, Word, Excel, PowerPoint i skenirane slike, uz očuvanje tablica, slika i strukture.
Više-LLM podrška
Povežite dvadeset i više pružatelja LLM-a, uključujući OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude i lokalne Ollama modele, bez vezivanja za jednog dobavljača ili ponovnog indeksiranja.
Dohvaćanje grafa znanja
Dodatna integracija GraphRAG-a i Neo4j-a omogućuje međudokumentno zaključivanje i upite o odnosima izvan onoga što podržava ravno vektorsko pretraživanje.
Automatska sinkronizacija integracija
Povucite dokumente izravno iz Feishu, Notion i Yuque kako bi vaša baza znanja bila usklađena sa sustavima koje vaš tim već koristi.
Zašto pokrenuti WeKnora na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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