WeKnora je okvir znanja otvorenog koda pokretan LLM-om tvrtke Tencent koji raspršene dokumente pretvara u imovinu znanja koja se može pretraživati i koja je sposobna za rasuđivanje. Kombinira odgovaranje na pitanja temeljeno na RAG-u, ReAct agenta za višestupanjsko rasuđivanje i Wiki način rada koji destilira sirove dokumente u samoodrživu markdown bazu znanja s interaktivnim grafom znanja.

Samostalno hostiranje WeKnore na vašem vlastitom VPS-u drži vlasničke dokumente, ugradnje i povijest razgovora u potpunosti pod vašom kontrolom. Povežite se s bilo kojim od više od dvadeset LLM pružatelja – OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude ili lokalnim Ollama modelima – i odaberite između više vektorskih pozadina bez slanja osjetljivih podataka trećim stranama.