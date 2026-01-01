Do 69% popusta za MeshCentral

Postavite MeshCentral uz instalaciju jednim klikom.

Samostalno hostirana platforma za daljinsko praćenje i upravljanje stolnim računalima, poslužiteljima i IoT uređajima putem lokalne mreže ili interneta.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite MeshCentral uz instalaciju jednim klikom.

Odaberite VPS plan za MeshCentral

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz MeshCentral

MeshCentral je potpuna platforma otvorenog koda za daljinsko praćenje i upravljanje koja vam omogućuje preuzimanje kontrole nad udaljenim radnim površinama, pokretanje ljuski, prijenos datoteka i pregled telemetrije uređaja na Windows, macOS, Linux i FreeBSD računalima s jedne web konzole. Lagani agenti rade na svakom upravljanom uređaju i povezuju se izlazno s vašim MeshCentral serverom, tako da ih možete dosegnuti kroz vatrozide i NAT bez VPN tunela.

Samostalno hostiranje MeshCentrala na vašem VPS-u daje vam privatnu zamjenu za TeamViewer ili AnyDesk bez naknada po korisniku, bez ograničenja propusnosti i bez pristupa trećih strana vašim udaljenim sesijama. Platforma je temeljna tehnologija iza Tactical RMM-a i implementiraju je IT tvrtke, MSP-ovi i kućni laboratoriji za upravljanje svime, od nekoliko osobnih uređaja do tisuća korisničkih krajnjih točaka.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

MeshCentral ključne značajke

Udaljena radna površina i shell

Preuzmite kontrolu nad Windows, macOS, Linux i FreeBSD računalima putem brzog web-baziranog sučelja za udaljenu radnu površinu, shell i prijenos datoteka — nije potrebna instalacija klijenta.

Lagani agent

Mali nativni agenti uspostavljaju odlaznu vezu sa svakog uređaja, tako da MeshCentral radi kroz vatrozide i NAT bez VPN tunela ili otvorenih ulaznih portova na upravljanim hostovima.

Grupe uređaja i pravila

Organizirajte krajnje točke u mrežne grupe s dozvolama temeljenim na ulogama, planiranim zadacima i skupnim radnjama kako bi velike flote ostale upravljive.

Dvofaktorska autentifikacija

Ugrađeni TOTP, WebAuthn i 2FA putem e-pošte čuvaju administratorsku konzolu sigurnom čak i kada je izložena javnom internetu.

Snimanje sesije i revizija

Opcionalno snimanje sesija udaljene radne površine plus detaljan dnevnik revizije omogućuje vam pregled svake radnje poduzete od strane svakog administratora.

REST i WebSocket API-ji

Sveobuhvatni API-ji omogućuju vam skriptiranje upravljanja uređajima, integraciju s alatima za tiketing ili izgradnju na vrhu MeshCentrala kao temelj prilagođenog RMM-a.

Zašto pokrenuti MeshCentral na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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