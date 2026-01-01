MeshCentral je potpuna platforma otvorenog koda za daljinsko praćenje i upravljanje koja vam omogućuje preuzimanje kontrole nad udaljenim radnim površinama, pokretanje ljuski, prijenos datoteka i pregled telemetrije uređaja na Windows, macOS, Linux i FreeBSD računalima s jedne web konzole. Lagani agenti rade na svakom upravljanom uređaju i povezuju se izlazno s vašim MeshCentral serverom, tako da ih možete dosegnuti kroz vatrozide i NAT bez VPN tunela.

Samostalno hostiranje MeshCentrala na vašem VPS-u daje vam privatnu zamjenu za TeamViewer ili AnyDesk bez naknada po korisniku, bez ograničenja propusnosti i bez pristupa trećih strana vašim udaljenim sesijama. Platforma je temeljna tehnologija iza Tactical RMM-a i implementiraju je IT tvrtke, MSP-ovi i kućni laboratoriji za upravljanje svime, od nekoliko osobnih uređaja do tisuća korisničkih krajnjih točaka.