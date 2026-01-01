Postavite MeshCentral uz instalaciju jednim klikom.
Samostalno hostirana platforma za daljinsko praćenje i upravljanje stolnim računalima, poslužiteljima i IoT uređajima putem lokalne mreže ili interneta.
Odaberite VPS plan za MeshCentral
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz MeshCentral
MeshCentral je potpuna platforma otvorenog koda za daljinsko praćenje i upravljanje koja vam omogućuje preuzimanje kontrole nad udaljenim radnim površinama, pokretanje ljuski, prijenos datoteka i pregled telemetrije uređaja na Windows, macOS, Linux i FreeBSD računalima s jedne web konzole. Lagani agenti rade na svakom upravljanom uređaju i povezuju se izlazno s vašim MeshCentral serverom, tako da ih možete dosegnuti kroz vatrozide i NAT bez VPN tunela.
Samostalno hostiranje MeshCentrala na vašem VPS-u daje vam privatnu zamjenu za TeamViewer ili AnyDesk bez naknada po korisniku, bez ograničenja propusnosti i bez pristupa trećih strana vašim udaljenim sesijama. Platforma je temeljna tehnologija iza Tactical RMM-a i implementiraju je IT tvrtke, MSP-ovi i kućni laboratoriji za upravljanje svime, od nekoliko osobnih uređaja do tisuća korisničkih krajnjih točaka.
MeshCentral ključne značajke
Udaljena radna površina i shell
Preuzmite kontrolu nad Windows, macOS, Linux i FreeBSD računalima putem brzog web-baziranog sučelja za udaljenu radnu površinu, shell i prijenos datoteka — nije potrebna instalacija klijenta.
Lagani agent
Mali nativni agenti uspostavljaju odlaznu vezu sa svakog uređaja, tako da MeshCentral radi kroz vatrozide i NAT bez VPN tunela ili otvorenih ulaznih portova na upravljanim hostovima.
Grupe uređaja i pravila
Organizirajte krajnje točke u mrežne grupe s dozvolama temeljenim na ulogama, planiranim zadacima i skupnim radnjama kako bi velike flote ostale upravljive.
Dvofaktorska autentifikacija
Ugrađeni TOTP, WebAuthn i 2FA putem e-pošte čuvaju administratorsku konzolu sigurnom čak i kada je izložena javnom internetu.
Snimanje sesije i revizija
Opcionalno snimanje sesija udaljene radne površine plus detaljan dnevnik revizije omogućuje vam pregled svake radnje poduzete od strane svakog administratora.
REST i WebSocket API-ji
Sveobuhvatni API-ji omogućuju vam skriptiranje upravljanja uređajima, integraciju s alatima za tiketing ili izgradnju na vrhu MeshCentrala kao temelj prilagođenog RMM-a.
Zašto pokrenuti MeshCentral na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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